Prouesse technique : Une maison bioclimatique aux lignes épurées sort de terre dans le mâconnais

C’est une belle réussite … Val de Saône Bâtiment a réalisé au cœur du mâconnais une maison ultra-contemporaine qui contraste par ses lignes très épurées mais qui s’insère parfaitement dans le paysage.

Derrière des murs de clôture en pierres dorées, se dresse une maison de conception bioclimatique, aux lignes élancées, aux volumes cubiques et aux façades totalement vitrées. Nichée dans son écrin de verdure, elle s’étire sur deux étages superposés en porte-à-faux. Une réalisation du constructeur de maisons individuelles Val de Saône Bâtiment.

A l’intérieur, 290 m² de surface habitable, le tout dans une décoration élégante et chaleureuse, une lumière éclatante, des volumes généreux où l’intérieur et l’extérieur se confondent grâce aux baies vitrées toute hauteur. Et le petit plus : une toiture terrasse entièrement végétalisée.

Des lignes épurées, des larges ouvertures …

Surface habitable : environ 290 m² de surface habitable. 5 chambres, salle d’eau dans chaque chambre, dont une suite parentale au rez-de-chaussée avec salle de bain et dressing.

: environ 290 m² de surface habitable. 5 chambres, salle d’eau dans chaque chambre, dont une suite parentale au rez-de-chaussée avec salle de bain et dressing. Conception bioclimatique : forme compacte de la maison ; orientation plein sud, peu d’ouvertures et espaces tampons au nord ; pièces à vivre au sud ; baies vitrées toute hauteur sur toute la façade sud afin de capter au maximum la chaleur et la lumière naturelle (chaleur passive), débord de toiture calculé pour éviter la surchauffe en été et laisser pénétrer le soleil en hiver pour une chaleur passive.

: forme compacte de la maison ; orientation plein sud, peu d’ouvertures et espaces tampons au nord ; pièces à vivre au sud ; baies vitrées toute hauteur sur toute la façade sud afin de capter au maximum la chaleur et la lumière naturelle (chaleur passive), débord de toiture calculé pour éviter la surchauffe en été et laisser pénétrer le soleil en hiver pour une chaleur passive. Structure : Béton + isolation intérieure

: Béton + isolation intérieure Toiture : Toiture terrasse entièrement végétalisée

: Toiture terrasse entièrement végétalisée Menuiseries : Aluminium, double vitrage 8 / 16 / 4 mm remplissage Argon, faible émissivité, rupteurs de ponts thermiques

: Aluminium, double vitrage 8 / 16 / 4 mm remplissage Argon, faible émissivité, rupteurs de ponts thermiques Chauffage : aérothermie (PAC) air/eau Daikin, chauffage au sol, production d’eau chaude sanitaire intégré système de chauffage principal de la maison.

: aérothermie (PAC) air/eau Daikin, chauffage au sol, production d’eau chaude sanitaire intégré système de chauffage principal de la maison. Ventilation : double flux