OTAREE-Team, la plateforme qui veut libérer le potentiel des vendeurs d’immobilier neuf

OTAREE TEAM, la première solution collaborative de distribution d’immobilier neuf pour les réseaux, les agents immobiliers et les gestionnaire de patrimoine.

Après les mandataires, Otaree vise les réseaux immobiliers cabinets de gestion de patrimoine

En janvier 2020, la plateforme de distribution d’immobilier OTAREE lançait une première offre à destination des mandataires immobiliers indépendants. Sa promesse ? Libérer le potentiel des vendeurs d’immobilier neuf en apportant le meilleur de la technologie et en redistribuant un maximum de valeur financière en toute transparence. Aujourd’hui, la plateforme crée OTAREE-Team, première solution collaborative du marché pour les structures plus importantes que sont les réseaux, cabinets en gestion de patrimoine et groupements.

Une solution personnalisée et adaptative en marque blanche

Solution 100 % en marque blanche qui s’adapte à tous les types d’organisations simples et complexes, OTAREE-Team répond aux besoins de l’ensemble de la chaîne de distribution : des vendeurs, le back-office ainsi que les managers.

OTAREE propose l’ensemble des outils technologiques (portail immobilier, CRM immobilier, simulateurs financiers, suite back-office, module d’administration, catalogue de flux promoteurs) au sein d’un seul et même espace disponible dans le cloud. Cette nouvelle offre est disponible via un abonnement mensuel sans engagement, pour 100% de liberté et de transparence.

L’offre va de pair avec un accompagnement personnalisé, un service client engagé et des formations professionnelles adaptées aux besoins de son marché. Elle s’appuie sur un modèle économique en rupture avec les usages du secteur immobilier.

“L’enjeu est de capitaliser sur cette nouvelle offre qui on l’espère va très vite nous amener un certain volume de commercialisateurs, avec un objectif d’être au-delà de 1 000 commercialisateurs et de dépasser les 1 000 réservations réalisées sur les mandats OTAREE, d’ici fin 2021” , déclare Sébastien Henrot, Président cofondateur d’OTAREE.

Un outil de suivi pour les managers

Avec OTAREE-Team, le manager dispose d’un outil puissant de suivi d’activité adapté aux process de ventes promoteurs et connecté en temps réel aux équipes commerciales.

Chaque manager dispose d’un suivi optimal du workflow de suivi de dossier : de la dénonciation, à la pose d’option sur un bien, jusqu’à la signature du contrat de réservation.

La plateforme lui assure un reporting des ventes précis intégrant le suivi des ventes, le chiffre d’affaires, les marges et commissions par commercialisateur et par période.

La plateforme permet d’encadrer et de manager les équipes commerciales, à travers :

Un outil de vente B2B personnalisable en marque blanche (logo, couleurs, URL…)

Un catalogue produit totalement personnalisable qui s’appuie sur un portail immobilier proposant plus de 20 000 lots disponibles en temps réel et plus de 2 000 programmes provenant de promoteurs leaders ou confidentiels tels que, Bouygues immobilier, Vinci immobilier, Marignan, Cogedim, Les nouveaux constructeurs, Icade, Angelys… Le manager choisit d’intégrer ses propres mandats de vente ou alors de se reposer sur les mandats OTAREE

Une gestion fine des équipes de vente internes ou externes tout en supervisant leur activité d’un coup d’œil. Le manager peut créer ses équipes, gérer les profils utilisateurs et droits associés à chaque organisation (commercialisateur interne, apporteurs d’affaires, partenaires mandataires indépendants…) et créer de nouvelles licences. Il peut gérer des politiques de rémunération différentes selon les utilisateurs et proposer des opérations commerciales.

Un accompagnement pour les commercialisateurs

OTAREE-Team accompagne les commercialisateurs et permet de libérer leur potentiel commercial en restant concentré sur des tâches à forte valeur ajoutée. Le meilleur de la technologie est proposé tout au long du cycle de vente :

Un moteur de recherche avancée avec plus de 25 critères disponibles permettant de filtrerprécisément et de manière intuitive les biens disponibles sur la plateforme …

… Un système d’alertes automatisées pour limiter les connexions et la recherche d’informationsbrutes

Un CRM immobilier puissant

Un évaluateur d’emplacement pour trouver et proposer les biens les plus adaptés auxbesoins des clients.

Un outil de tracking pour analyser le comportement des clients suite à l’envoi des propositionscommerciales.

Le suivi de l’ensemble des actions du vendeur

Les simulateurs financiers : PINEL, LMNP…

Un outil de gestion pour le back-office

OTAREE-Team propose le premier logiciel à destination des équipes back-office :

Suivi des dossiers de la dénonciation des prospects à la facturation finale

Interactions en temps réel avec les commercialisateurs

Gestion du catalogue de biens, des supports documentaires et des animations commerciales.

Un objectif, faire progresser le marché du neuf

La mission d’OTAREE ? Créer une vraie communauté de professionnels de l’immobilier et faire progresser le marché du neuf tant en termes quantitatifs que qualitatifs, avec de meilleurs outils, de meilleures formations et de meilleurs biens à disposition des acheteurs potentiels. La start-up porte de fortes ambitions en France et en Europe dans la commercialisation d’immobilier neuf.