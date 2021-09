Julien Morville (Sharies) : Un pionnier français du coliving s’installe à Bruxelles

Mon Podcast Immo reçoit Julien Morville, Co-fondateur de Sharies.

Sharies est un des pionniers français du coliving. Moins de 5 ans après sa création, l’opérateur se porte très bien et intensifie ses ouvertures en France en 2022 et 2023… et vient tout juste de s’implanter à Bruxelles. Le succès de cette nouvelle offre de vie et les ambitions de Sharies, détaillés par Julien Morville, son co-fondateur, avec Fred Haffner.

