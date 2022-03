Guerre en Ukraine : Airbnb va héberger 100 000 réfugiés ukrainiens

Airbnb.org et Airbnb annoncent la mise à disposition d’hébergements temporaires gratuits pour 100 000 réfugiés au départ d’Ukraine.

Faciliter l’hébergement d’urgence de 100 000 réfugiés ukrainiens

Brian Chesky, cofondateur et PDG d’Airbnb, Joe Gebbia, cofondateur d’Airbnb et président d’Airbnb.org, et Nathan Blecharczyk, cofondateur et directeur de la stratégie d’Airbnb, ont envoyé des courriers le 28 février dernier aux gouvernements de toute l’Europe, en commençant par les dirigeants de la Pologne, de l’Allemagne, de la Hongrie et de la Roumanie, afin de leur proposer le soutien d’Airbnb.org pour l’accueil des réfugiés sur leur territoire.

Airbnb.org s’engage ainsi à faciliter l’hébergement d’urgence de 100 000 réfugiés au départ d’Ukraine, en étroite collaboration avec les autorités pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque pays, notamment en proposant des solutions d’hébergement de plus longue durée.

Ces séjours seront financés par Airbnb,Inc., les donateurs du Fonds pour les réfugiés Airbnb.org et des dons d’hôtes à Airbnb.org. Airbnb.org est une organisation indépendante à but non lucratif dont la mission est de faciliter les séjours temporaires des personnes en situation de crise – pour soutenir les réfugiés et autres personnes déplacées dans le monde entier.

21 300 réfugié afghans déjà hebergés par airbnb

Au cours des cinq dernières années, Airbnb et Airbnb.org ont mis en relation plus de 54 000 réfugiés et personnes exilées – notamment originaires de Syrie, du Venezuela et d’Afghanistan – avec des hôtes proposant des hébergements temporaires par l’intermédiaire des partenaires d’Airbnb.org.

La plateforme qui a annoncé avoir fourni un logement à 21 300 réfugiés afghans et s’est fixé pour nouvel objectif de fournir un logement temporaire gratuit à 20 000 autres réfugiés d’Afghanistan, d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Amérique centrale et du Sud et d’autres régions.

Proposer des séjours gratuits ou à prix réduit sur Airbnb.org, ou faire un don

Vous voulez soutenir ce programme ? Vous pouvez proposer des séjours temporaires gratuits ou à tarif réduit sur Airbnb.org, ou en faisant un don pour financer des séjours. Tous ceux qui souhaitent contribuer à cette initiative en proposant un hébergement peuvent obtenir plus d’informations sur Airbnb.org.

