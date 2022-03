Guerre en Ukraine : I Loge You lance I loge Ukraine, une collecte pour venir en aide aux réfugiés

Pour venir en aide aux réfugiés Ukrainiens, La Fondation I Loge You fait appel à la générosité des professionnels de l’immobilier et du grand public et lance une grande collecte baptisée « I Loge Ukraine ».

Suite aux tragiques évènements qui se déroulent actuellement en Ukraine, et à la demande de nombreux partenaires qui veulent se mobiliser, la Fondation I Loge You, créé en 2013 par Isabelle Larochette, sous égide de la Fondation de France, a décidé de lancer une collecte exceptionnelle de dons afin de venir en aide aux réfugiés ukrainiens.

Pros de l’immo comme particuliers, vous pouvez faire un don pour venir en aide aux associations qui sont chargées de l’accueil des réfugiés ukrainiens sur le français. L’argent collectés permettra aux associations de porter secours et d‘héberger le plus grand nombre de personnes déplacées par la guerre.

« L’élan de solidarité avec l’Ukraine est immense et beaucoup de nos partenaires, les professionnels de l’immobilier, ne savaient pas où donner, explique Isabelle Larochette. Moi-même, j’ai un lien très particulier avec ce pays. Toute l’équipe s’est réunie en urgence pour mettre au point cette opération. L’envie d’aider touche tout le monde, c’est pourquoi nous élargissons l’opération, contrairement à notre habitude, au grand public.»

L’aide internationale se mettant en place, I Loge You se chargera une fois la collecte terminée de redistribuer ces dons aux associations compétentes qui ont l’expertise nécessaire pour porter secours et contribuer à accueil des familles réfugiées en France. Plus que jamais, l’équipe d’I Loge You veut porter les valeur de fraternité, d’humanisme et de solidarité.

Pour rappel, la Fondation I Loge You est dédiée aux professionnels d’immobilier. Elle vient en aide aux associations qui agissent pour le mieux logement, sous l’égide de la fondation de France.