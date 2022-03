Guerre en Ukraine : Nexity se mobilise pour les réfugiés

Face à l’urgence de la situation internationale, Nexity annonce des mesures de soutien aux populations affectées par la guerre en Ukraine.

Dons, appels au dons et à la location solidaire

Don à la croix rouge française, dons sur chaque contrat de location ou de vente, appel aux dons financiers auprès de ses collaborateurs… Face à l’urgence de la situation internationale mettant en péril la paix en Europe et la vie de milliers de civils, Nexity se mobilise.

En soutien des actions de la communauté internationale pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine, Nexity annonce verser 100.000€ à la Croix-Rouge française. Un don complémentaire provenant des signatures

de contrats Nexity dans nos agences sera réalisé sur tout le mois de mars : 10 euros pour chaque contrat de location ou compromis de vente signé sur un bien ancien, et 20 euros pour chaque réservation de logement neuf

signée. En parallèle, un appel aux dons financiers auprès des 8000 collaborateurs du Groupe sera réalisé via une

plateforme interne développée par la Croix-Rouge française.

Nexity est par ailleurs en lien étroit avec ses clients bailleurs individuels pour les sensibiliser à la location solidaire dans l’objectif d’accueillir les réfugiés ukrainiens qui pourront arriver en France.

Soutien aux populations affectées par la guerre

Solidaire des mesures européennes, le géant de la promotion exprime tout son soutien aux équipes de sa filiale en Pologne et étudie avec elles les possibilités d’actions concrètes pour les aider à répondre au besoin d’accueil des réfugiés ukrainiens.

« Notre émotion est réelle face à la violence de la situation internationale qui nous concerne, avec Alain Dinin, aussi bien en notre qualité de dirigeants engagés, mais aussi en tant que citoyens concernés et résolument européens, explique Véronique Bédague, Directrice générale de Nexity. Nous suivons de très près la situation et nous sommes attentifs à son évolution ainsi qu’à ses conséquences tant directes qu’indirectes. En ces temps difficiles, il est de notre responsabilité d’être unis et d’agir auprès de ceux qui en ont besoin ; c’est le sens des mesures que nous prenons aujourd’hui ».