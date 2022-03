Guerre en Ukraine : Action Logement met à disposition des réfugiés des logements et des aides

Action Logement se mobilise pour accompagner les déplacés ukrainiens. À ce jour, ce sont plus de 9 000 personnes susceptibles d’être hébergées par les filiales d’Action Logement. À cela s’ajoute une première enveloppe de 2M€ d’ingénierie sociale mobilisée par le Groupe.

Réunis en Conseil d’Administration le 18 mars, les Partenaires sociaux du Groupe Action Logement ont unanimement approuvé le dispositif mis en œuvre pour accueillir les déplacés ukrainiens et s’organisent pour répondre aux sollicitations du Gouvernement et des maires en mettant à disposition des solutions d’hébergement et des aides pour accompagner les familles contraintes de quitter l’Ukraine. À ce jour, ce sont plus de 9 000 personnes susceptibles d’être hébergées par les filiales d’Action Logement. À cela s’ajoute une première enveloppe de 2M € d’ingénierie sociale mobilisée par le Groupe.

Les filiales du Groupe évaluent les besoins locaux

Action Logement, avec ses 51 filiales immobilières et ses Délégations régionales, implantées dans tous les territoires, s’organise pour mener des actions de solidarité. Au niveau national, le Groupe, en lien avec l’Union Sociale pour l’Habitat mobilisée sur le sujet, est en contact régulier avec la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et l’Accès au Logement. Au niveau local, les filiales se sont d’ores et déjà rapprochées des Préfets et des élus des collectivités pour évaluer les besoins et répondre aux sollicitations.

Quelles sont les interventions initiées ?