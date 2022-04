Nicolas Jerzyk (Fox Property) : « L’arrivée des ukrainiens fait exploser les loyers en Pologne »

Nicolas Jerzyk, fondateur de Fox Property Investment Group évoque la situation immobilière en Pologne au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Nicolas Jerzyk, CEO de Fox Property Investment Group, agence immobilière établie en Pologne depuis 2015 est l’invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian. Il évoque l’impact de la guerre en Ukraine sur le marché immobilier polonais notamment sur le marché locatif arrivé à saturation. « Avant la guerre en Ukraine, il y avait déjà un manque de plus de 1.5 millions de logements en Pologne. Maintenant, avec plus de 2 millions de réfugiés ici, la situation est extrêmement compliquée à gérer « , explique t-il. Du coup, les loyers ont fait des bonds de 30% en quelques semaines, et l’offre de logement est inférieure à la demande.