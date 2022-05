Pros de l’immo : La commercialisation de VESTA, votre symbole, est lancée

Les professionnels de l’immobilier, ont leur nouvel emblème : VESTA. Sur le fronton des agences ou en version digitalisée, la commercialisation auprès de l’ensemble de la profession est lancée.

La loi Elan du 23 novembre 2018 a reconnu et protégé les dénominations d’agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics, professions réglementées par la loi HOGUET, assorties d’obligations protégeant le consommateur.

VESTA, l’affirmation de l’identité d’une profession réglementée

En créant VESTA, la FNAIM a souhaité permettre aux professionnels de l’immobilier, qu’ils soient agents immobiliers, syndics ou administrateurs de biens, d’afficher le caractère réglementé de leur profession. Et de pouvoir clarifier les aptitudes des différents acteurs de l’immobilier et protéger au mieux les consommateurs; Pour le consommateur, VESTA atteste ainsi de l’aptitude, du professionnalisme et de la probité des agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics.

Cette sécurité juridique et visuelle assure des garanties de compétence, de formation, de solidité financière et d’assurance aux particuliers, délivrées par les professionnels réglementés. Parce que, comme le dit l’accroche de l’emblème, « Dans l’immobilier, il y a des signes qui ne trompent pas ».

VESTA, à la disposition de toute une profession sur Fnaim.fr

Chaque détenteur d’une carte professionnelle de l’immobilier pourra désormais utiliser l’emblème VESTA et ses visuels, dans le respect de la licence d’utilisation des marques.

Au-delà de la possibilité de commander un insigne, tout professionnel pourra ainsi télécharger l’ensemble des logos – en fonction des mentions figurant sur sa carte professionnelle – pour l’utiliser sur son site internet, sa carte de visite, ses papiers à en-tête, etc.

« Attendu par toute une profession, soutenu par l’écosystème entier – réseaux, groupes, syndicats, le nouvel emblème VESTA est un outil majeur pour clarifier les aptitudes des différents acteurs de l’immobilier et protéger au mieux les consommateurs. J’appelle l’ensemble des professionnels à s’en saisir », précise Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM.

A la conquête du grand public

VESTA a désormais vocation à devenir la référence de l’ensemble de la profession et à être connue et reconnue par les consommateurs comme le gage de sérieux et de fiabilité dans leur parcours immobilier.

La FNAIM lance ces jours-ci une campagne de communication multi-supports afin de diffuser et faire connaître VESTA auprès d’une première cible dite « leaders d’opinions ».

Cette campagne dévoilera une vidéo également déclinée sous forme de spot TV, des publications sur l’ensemble des sites et applications de la presse quotidienne régionale et nationale ainsi que sur les réseaux sociaux, notamment sur des comptes médias grand public à forte audience.

Vesta, en quelques mots …

VESTA est la déesse romaine du foyer, de la maison et de la famille. Ses attributs sont la lance et la flamme, symbolisant la défense et la chaleur du foyer. Elle inspire chaleur, réconfort, protection. Qui d’autre qu’elle peut aussi bien représenter les membres d’une profession totalement investie dans ce qui compte le plus dans le cœur des Français : leur foyer.

Sa devise, « éclairer et défendre », résume la mission des professionnels de l’immobilier. Le professionnel de l’immobilier éclaire sur la tendance du marché, la vraie valeur d’un bien, la compréhension d’une législation. Il défend les intérêts de ses clients en matière de respect des réglementations tout en apportant une sécurité juridique.

*Pour commander son insigne ou télécharger les logos ici.