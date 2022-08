Pénurie de gaz, coupure d’électricité, économies d’énergie : Comment l’Europe se prépare à l’hiver

Temps de lecture estimé : 3 min

Des administrations « exemplaires »

En France, la Première ministre Elisabeth Borne a appelé dès juillet les administrations à « l’exemplarité » : climatisation déclenchée à partir de 26 degrés, chauffage à un maximum de 19 degrés dans les bureaux. Ministères, services de l’Etat et opérateurs publics doivent éteindre les appareils en veille et fermer les portes des bâtiments recevant du public.

Même chose en Allemagne où le chauffage dans les administrations sera plafonné à 19 degrés dès le 1er septembre. Le chauffage sera même limité à 12 degrés là où les employés exercent un travail physique intensif. Il sera éteint dans les couloirs et il n’y aura plus d’eau chaude, comme au Bundestag, le parlement allemand.

« Porte fermée, magasin ouvert »

Dans le sillage des supermarchés, des centaines de milliers d’entreprises françaises s’engagent dès cet automne à fermer les portes extérieures en cas de climatisation ou de chauffage, à décaler la production de glace, à éteindre leurs enseignes la nuit ou encore à couper le renouvellement d’air la nuit.

Depuis le 10 août, un décret gouvernemental espagnol limite la climatisation à 27 degrés dans les commerces, cinémas, théâtres, aéroports et gares. Ces lieux devront limiter le chauffage à un maximum de 19°C cet hiver. Les locaux devront installer d’ici au 30 septembre un mécanisme de fermeture automatique de leurs portes.

Idem en Allemagne où la fédération du commerce a lancé une campagne publicitaire « porte fermée, magasin ouvert » pour encourager les clients à en franchir le seuil malgré les portes closes.

Publicité lumineuse

En France, un décret va prochainement interdire les publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin excepté les aéroports et gares. Cette réglementation existe depuis 2012 mais des exceptions gênent son application.

Cette interdiction pourrait bientôt être élargie de 22h à 6h, une plage horaire déjà retenue par l’Allemagne.

Un écran publicitaire LCD numérique de 2 m² consomme l’équivalent de la consommation moyenne annuelle d’un ménage pour l’éclairage et l’électroménager (hors chauffage).

Piscines et saunas

En Allemagne, le chauffage de piscines privées sera prohibé dès le 1er septembre, si celui-ci consomme de l’électricité ou du gaz publics. De nombreuses villes ont déjà diminué la température des piscines.

Une coopérative immobilière près de Dresde, en Saxe (est), a décidé de couper l’eau chaude la nuit dans ses 600 logements, provoquant une polémique nationale. Le premier groupe immobilier allemand, Vonovia, veut limiter la nuit à 17 degrés le chauffage central dans son parc de 350.000 logements.

En Finlande, les habitants sont priés d’aller moins souvent au sauna.

Eclairages publics

Vienne renonce à illuminer le Ring, sa plus célèbre avenue, pour les fêtes de fin d’année. Les illuminations du marché de Noël sur la place de la mairie ne seront allumées qu’à la nuit tombée et non dès le crépuscule. Une heure par jour sera ainsi économisée.

Un décret espagnol du 10 août impose que les lumières des vitrines et des bâtiments publics soient éteintes dès 22 heures.

En France, les rencontres sportives de nuit pourraient être suspendues.

Augsbourg, en Bavière, envisage même d’arrêter certains feux de circulation.

Des petits gestes quotidiens

Le Royaume-Uni pourrait récompenser financièrement les consommateurs qui feraient fonctionner leur lave-linge, lave-vaisselle ou console vidéo en dehors de la tranche 17h-20h.

La Finlande qui va prochainement lancer une campagne publique « Un degré de moins », veut encourager ses habitants à moins se chauffer, à prendre des douches plus courtes et moins fréquentes et à ne pas chauffer leur garage.