Immobilier neuf : Lamotte ouvre deux nouvelles agences à Angers et Toulouse

Le groupe immobilier Lamotte poursuit son développement en régions et ouvre deux nouvelles agences, respectivement à Angers et Toulouse.

L’ouverture des deux agences régionales témoigne de la volonté du groupe Lamotte de poursuivre son développement sur de nouveaux territoires. Cependant, ces implantations répondent à deux contextes bien distincts.

Pourquoi se développer à Angers ?

« Angers est une continuité pour Lamotte puisque nos conseillers travaillent sur le secteur depuis une vingtaine d’années », indique Christophe Hervy, Directeur général du groupe. Les nouveaux locaux rue du Haras traduisent à la fois le besoin d’un plus grand espace commercial et le souhait d’« étoffer l’équipe pour s’occuper du développement, du suivi et de la vente » de nos programmes immobiliers neufs en cours.

« Nous avons de plus en plus de programmes dans cette ville dynamique », précise-t-il. Millésime dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, Climax avenue Montaigne ou encore sur le boulevard Foch, sans oublier un projet d’aménagement à Saint-Jean-de-Lignères.

« Notre volonté est d’accompagner les élus et « Imagine Angers » dans leurs projets de dynamique du territoire ». Actuellement, l’équipe menée par Julien Lecoeuche compte 3 collaborateurs à Angers dont 2 développeurs.

Pourquoi s’installer à Toulouse ?

Toulouse, de son côté, marque une volonté de développement du Groupe sur un territoire. La volonté est exprimée de longue date puisque, comme le rappelle Christophe Hervy, « cela fait plusieurs années que nous répondons aux concours auprès d’Oppidea », la société d’aménagement de Toulouse Métropole.

Cette année, Lamotte vient de lancer son tout premier programme en Occitanie, en l’occurrence la Résidence de Comminges, une résidence services seniors à Saint-Gaudens.

Déployer le savoir-faire Lamotte sur de nouveaux territoires

À Angers comme à Toulouse, le promoteur immobilier veut continuer à prouver sa capacité à aménager le territoire, à favoriser les échanges intergénérationnels et à construire tout type de réalisation : logements collectifs, terrains à bâtir, résidences services seniors, résidences étudiantes, locaux d’activités, clés en mains, immeubles tertiaires, projets mixtes…

C’est d’ailleurs déjà le cas à Angers, avec le programme commercial de Climax qui intègre des logements collectifs (résidence pour seniors et résidence pour étudiants) ainsi qu’une ferme urbaine sur le toit.