SeLoger, l’allié des professionnels de l’immobilier depuis 1994

Le site immobilier le plus apprécié des Français *, SeLoger s’est toujours positionné comme le partenaire des agents immobiliers, depuis 1996 sur internet et même depuis 1994 via le Minitel.

Fidèle à son objectif, SeLoger continue de valoriser l’expertise des professionnels de l’immobilier et de booster leur business via des outils performants (Ultimmo, Neo, Expert 360, Boost Extend ou encore Pack Display).

« Vis ma vie de pro de l’immo »

Si l’ia (intelligence artificielle) offre indéniablement de véritables opportunités dans le domaine immobilier mais elle a également souligné l’importance des relations humaines et de l’expertise des professionnels.

Qui d’autre que ces professionnels, avec leurs réseaux et leurs accès privilégiés, pourraient mieux mettre en relation les acheteurs et les vendeurs, et optimiser les chances de conclure une transaction immobilière ?

La campagne de publicité « Vis ma vie de pro de l’immo » de SeLoger à découvrir notamment sur MySweetImmo souligne d’ailleurs cette réalité. Elle met en lumière les défis quotidiens auxquels sont confrontés les professionnels de l’immobilier ainsi que leur passion pour leur métier.

La résilience sans faille des agents immobiliers

La pandémie et les confinements successifs ont engendré une myriade de défis que les professionnels de l’immobilier ont dû relever.

Entre la fermeture des agences immobilières au public, l’interdiction des visites et l’instauration de protocoles sanitaires limitant le nombre de personnes, les contraintes étaient nombreuses.

Ces défis sans précédent ont néanmoins propulsé l’industrie vers un nouvel horizon : la transformation digitale.

L’objectif était clair : se réinventer et naviguer avec succès vers le numérique.

Le résultat est éloquent : cette transition accélérée vers le digital a révélé l’adaptabilité impressionnante des agents et professionnels.

La signature électronique des mandats, les visites en visio, les visites en 3D, les estimations en ligne, les espaces clients digitaux, et la dématérialisation des processus d’achat, de vente et de location en sont des preuves flagrantes.

Professionnels de l’immobilier et plateformes d’annonces : un partenariat solide et durable

Depuis 30 ans la collaboration entre SeLoger et les professionnels de l’immobilier s’inscrit dans une dynamique vertueuse : plus d’annonces engendrent plus de visibilité, qui attire plus d’internautes, qui augmentent le nombre d’agences immobilières, qui à leur tour multiplient le nombre d’annonces, et ainsi de suite…

En augmentant la visibilité des biens à vendre ou à louer, les plateformes d’annonces ont radicalement transformé le paysage immobilier.

Elles ont permis aux professionnels de diffuser leurs annonces auprès d’un vaste public de potentiels acheteurs, de promouvoir efficacement les produits qu’ils ont en portefeuille et de dynamiser les processus de vente.

Dans le même temps, il convient de reconnaître que ces plateformes d’annonces dépendent également des agents et professionnels de l’immobilier. Et que la réussite de SeLoger est étroitement liée à celle des professionnels de l’immobilier. Il s’agit en quelque sorte d’une relation symbiotique où chacun apporte de la valeur à l’autre. D’une relation « gagnant-gagnant.

* étude Yougov réalisée en décembre 2022 auprès d’un échantillon représentatif de la population française

Se Loger en chiffres 37,9 millions de visites par mois

1,6 million de visites par jour

3,27 millions de contacts par mois Source : SeLoger