Immobilier : Pour vous protéger, souscrivez une assurance en cas de perte financière dans les 7 ans suivant l’achat ?

Nousassurons lance ce jour une offre de Garantie Revente et complète ainsi son offre d’assurance immobilière (PNO, GLI, MRH…), destinée à sécuriser les acquisitions des particuliers, dans un marché immobilier baissier.

Cette assurance facultative, souscrite lors de l’achat d’un bien immobilier auprès d’un professionnel, couvre l’acquéreur d’une éventuelle perte financière (incluant les frais de notaire, d’agence, de garantie, et 50 % des travaux sous certaines conditions) en cas de revente précipitée du bien si certains évènements définis survenaient dans les 7 ans : un décès ou une invalidité suite à accident, un licenciement économique, un divorce, une dissolution de Pacs, une naissance multiple, ou une cause extérieure comme la construction d’un autoroute, cimetière, ou ligne de TGV, etc.

Une solution utile dans un contexte où les prix de l’immobilier sont actuellement en baisse

Une assurance plus que jamais utile dans un contexte où les prix de l’immobilier sont actuellement en baisse sur la plupart du territoire. Plusieurs avantages à ce produit : Ce produit est accessible aussi bien aux acheteurs de résidence principale, secondaire qu’aux investisseurs locatifs. La durée de couverture est de 7 ans, soit une durée proche de la durée moyenne de conservation d’un crédit. L’assurance prend en charge une perte financière de 20 % de la valeur du bien, incluant les frais de notaire et garantie et une partie des travaux effectuée, avec un plafond selon la formule choisie

Et la cotisation se fait via une prime unique, versée au moment de l’achat: 495 € TTC pour un plafond de 30 000 € sur 7 ans ou 625 € TTC pour 50 000 € couverts sur 7 ans.

Un moyen pour les agents immobiliers de rassurer les acheteurs, et notamment les primo-accédants, dans un marché baissier

Dans le contexte actuel, certains primo-accédants hésitent à devenir propriétaires en raison de la baisse des prix qui s’enclenche et qui peut atteindre 10 % sur un an dans certaines régions. Le fait que les frais engendrés par l’achat (frais de notaire, de garantie…) peuvent ne pas être rentabilisés en cas de revente est souvent un frein à l’achat, d’autant qu’ils doivent être financés par de l’apport personnel.

Avec la garantie revente Nousassurons, en cas de revente contrainte liée à un licenciement ou une mutation ou un divorce par exemple, la perte de ces frais est couverte : même si le prix du bien n’a pas baissé, les acheteurs se voient indemnisés de la perte financière des frais entrainés par la revente anticipée.

Exemple : Pour un bien acheté 200 000 € frais d’agence inclus auxquels s’ajoutent les frais de notaires et de garantie pour 20 000 € ainsi que des travaux de réaménagement et rénovation du bien pour 30 000 € (pris en compte à 50 %), la garantie porte sur un montant de 235 000 €. Ainsi en cas de divorce par exemple dans les 3 ans, si le bien est revendu 200 000 €, soit le prix d’achat, l’acheteur sera indemnisé à hauteur de 35 000 €, à condition d’avoir pris l’option 50 000 €.

« Dans un marché immobilier actuellement compliqué, les professionnels de l’immobilier ont plus que jamais besoin de rassurer les acheteurs qui, dans un contexte baissier, peuvent craindre d’acheter à un prix trop élevé et de subir une perte de valeur de leur bien à court ou moyen terme. Proposer à leur client la Garantie Revente Nousassurons est un moyen de les sécuriser et de les aider à passer à l’acte avec plus de sérénité. En effet, en cas de revente contrainte dans les 7 ans, ils peuvent être couverts jusqu’à hauteur de 50 000 € de leur perte financière, ce qui n’est pas négligeable », analyse Jérôme Robin.

Une garantie supplémentaire pour les banques également

En plus de rassurer les acquéreurs, notamment les primo-accédants, acheteurs de leur résidence principale, cette assurance Garantie Revente est aussi une garantie supplémentaire pour la banque. En effet, différentes situations ou accidents de la vie peuvent contraindre des propriétaires à revendre précipitamment un bien, avec une moins-value et donc un risque d’impayés pour la banque.

« La Garantie Revente peut également rassurer les banques et faciliter l’octroi de crédit notamment pour les primo-accédants. En effet, avec la Garantie Revente, en cas de revente contrainte comme après un divorce, ou si une cause extérieure a entrainé une perte de valeur de leur bien, la couverture de la perte financière éventuelle leur permet de rembourser tout de même la banque. C’est pourquoi la Garantie Revente est aujourd’hui un moyen de rassurer les acheteurs comme les banquiers et ainsi de fluidifier le marché immobilier », conclut Jérôme Robin, fondateur de NousAssurons.