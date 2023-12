Immobilier Cabris : L’ancienne bastide de Jean Marais où il a vécu avec Jean Cocteau est à vendre 13 M€

Jean Marais, figure emblématique du cinéma français, et Jean Cocteau, l’artiste multifacette, ont laissé leur empreinte indélébile sur la Muse d’Orphée, bastide à Cabris, où les amitiés avec Gabrielle Chanel, Pablo Picasso et Pierre Cardin se sont tissées autour de leur passion commune pour l’art et le théâtre.

Idéalement située en position dominante avec une superbe vue jusqu’à la mer

La Muse d’Orphée est une propriété exceptionnelle, située sur un vaste terrain de 15 000 m² bénéficiant d’une somptueuse vue dégagée sur les collines environnantes, la mer et le charmant village de Cabris.

La propriété bénéficie du calme de l’arrière pays, tout en étant à 30 minutes des plages de Cannes et de l’aéroport international de Nice. Elle est proposée par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty 13 7000 000 €.

10 pièces, 7 chambres et 500 m² de surface habitable

Entièrement rénovée en 2001, cette somptueuse bastide, d’environ 511m², est une alliance parfaite entre l’histoire et le confort moderne, offrant un cadre de vie luxueux et raffiné.

La maison principale comprend une chambre de maître, un élégant salon agrémenté d’une cheminée, une salle à manger conviviale et une cuisine indépendante entièrement équipée. Trois autres chambres viennent compléter cet espace de vie.

Un art de vivre qui incarne le luxe, le confort et l’élégance

Le pavillon d’invité est équipé d’une cuisine complète, d’un salon avec cheminée et bar et de 3 chambres spacieuses.

Les plaisirs de la vie en plein air sont sublimés par un jacuzzi, une cuisine d’été parfaitement aménagée, un barbecue pour des repas conviviaux, et de vastes terrasses donnant sur une grande piscine au sel au revêtement rare de pierres de rivières de Corse, qui invitent à profiter des douces soirées méditerranéennes.

Une luxueuse résidence, nichée dans un jardin paysager de 15 000 m²

Un jardin luxuriant s’étend sur environ 1,5 hectares, ponctué par la présence de 300 majestueux oliviers.

Pour assurer la sécurité et la tranquillité des lieux, la propriété dispose également d’un pavillon de gardien dédié. Une buanderie, un garage et plusieurs places de parking complètent cet ensemble.

Source : cotedazur-sothebysrealty.com