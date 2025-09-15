A vendre dans le Vaucluse : Hôtel particulier du XVIIᵉ siècle sublimé par une rénovation d’exception

Cet hôtel particulier du du XVIIᵉ à la frontière du Vaucluse et de la Drôme, entre Grignan et Vaison la Romaine, aux pieds du Mont Ventoux, est proposé à la vente par Barnes.

Édifié au sommet du village, ce bien d’environ 550 m² conjugue histoire et art de vivre à la provençale.

Derrière sa cour d’honneur, on découvre un jardin paysagé aux essences méditerranéennes, une vaste terrasse, une piscine discrètement intégrée, un puits ancien, ainsi que de remarquables caves creusées dans le safre. L’ensemble bénéficie d’un calme absolu, d’une place de stationnement et de toutes les commodités accessibles à pied.

Différentes pièces de réception et huit chambres

À l’intérieur, l’escalier en pierre d’époque mène aux différentes pièces de réception et aux huit chambres qui composent la demeure. Au rez-de-chaussée, une grande cuisine et sa salle à manger avec cheminée ouvrent la visite, complétées par une chambre avec salle d’eau.

Les étages révèlent successivement un salon de réception, un boudoir-bibliothèque, une salle à manger ouvrant sur la terrasse, plusieurs chambres et pièces de vie baignées de lumière.

Un panorama exceptionnel

Point d’orgue, la tour accueille une chambre singulière dotée d’une baignoire et prolongée par une terrasse tropézienne offrant un panorama exceptionnel sur le village, la campagne environnante et, à l’horizon, la silhouette du Mont Ventoux.

Ce bien rare, qui marie élégance historique et confort contemporain, déploie au total huit chambres, trois salles de bains et trois salles de douche. Chaque espace a été pensé dans le respect de l’esprit du lieu, sublimant les éléments architecturaux d’origine.

À proximité, les paysages emblématiques de Provence se dévoilent entre lavandes, vignes et cyprès, tandis que les villages voisins de Grignan et Vaison-la-Romaine invitent à flâner. L’accessibilité est idéale : gare d’Orange à 30 minutes, Avignon à 1 heure, autoroute à 25 minutes, aéroport de Marseille à 1 h 25.

Le prix : 2 950 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

