Quelques exemples de Home Staging dans votre cuisine !

Achat, vente, location, estimation… chaque semaine, Evelyne Gielen livre ses conseils, truc et astuces d’agent immobilier. Et autant le savoir, les conseils d’Evelyne, ça décoiffe !

Plusieurs exemples et 5 trucs efficaces, rapides et gratuits pour bien vendre ou louer. Comment valoriser votre cuisine ? La chose la plus importante pour bien vendre ou louer, c’est d’avoir des photos nikel ! Et impossible d’avoir de superbes photos sans faire de home staging ! Accentuer la fonction d’une pièce, montrer l’espace, les électroménagers, dégager le plan de travail et nettoyer peuvent vous faire vendre ou louer 5% plus cher, soit 10.000€ sur un prix de vente moyen de 200.000€ !

