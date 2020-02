Champion de la croissance, Proprietes-Privees se hisse en 4ème position des réseaux de mandataires immobiliers

Proprietes-privees.com a réalisé 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et 38 % de croissance en 2019. Conversation de Salon avec ses dirigeants Michel Le Bras, Président et Christine Cadrot, directrice du développement au micro d’Ariane Artinian lors de la Convention Proprietes-Privees 2020.

Cap sur la croissance

MySweetImmo a posé son studio éphémère « Conversation de Salon » à la Cité des Congrès à Nantes pour la convention Proprietes-Privees.com. Les dirigeants du 4ème réseau français de mandataires immobiliers, Michel Lebras, président et Christine Cadrot, directrice du développement sont revenus sur le bilan 2019 et ont dessiné les perspectives 2020. Leur objectif ? Poursuivre la croissance

2 000 consultants immobiliers pour 40 millions de chiffre d’affaires

En 2019, Proprietes-privees.com a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros (contre 29M€ en 2018), soit 38% de croissance, a effectué une vente toutes les 20 minutes. Le réseau, qui comptait 500 négociateurs en 2016 lors de son rachat par le Groupe Oryx, en compte désormais 2 000 répartis sur toute la France (+33% en 2019) : Proprietes-privees.com maille désormais l’ensemble du territoire national.

120 conseillers en immobiliers de prestige et 150 chargés d’affaires Business

Parmi ces 2 000 conseillers, Proprietes-privees.com compte désormais 120 conseillers en immobilier de prestige et 150 chargés d’affaires Business, spécialisés dans les transactions de fonds de commerce. Portée par la stratégie de son nouveau responsable national, Eric Pitoy, la branche Proprietes-privees.com Business a ainsi doublé ses ventes en 2019.

De plus en plus attractif, le réseau a reçu, au cours de cette année, pas moins de 30 000 candidatures.

42 000 heures de formation

Pour accompagner ses négociateurs vers la réussite, Proprietes-privees.com mise toujours plus sur la formation : en 2019, grâce à 10 formateurs et 21 intervenants extérieurs, plus de 42 000 heures de formation ont été suivies par ses conseillers et près de 400 visio-conférences ont été animées, cumulant plus de 15 000 participants.

Proprietes-privees.com se réjouit d’ailleurs de constater une progression du chiffre d’affaires ndividuel moyen de ses conseillers de 10% cette année. En 2020, Proprietes-privees.com approfondira encore davantage son accompagnement auprès de ses nouveaux conseillers, à travers un suivi personnalisé assuré par ses coachs – 5 à ce jour – basés au siège.

Le réseau, qui avait créé sa marketplace en 2018, l’enrichit et continue de développer de nouveaux outils au service de la performance de ses conseillers : iZiprint, iZicom, iZiconnect mobile, iZidesk, iZidata et le Pacte Tremplin, notamment.

La croissance de 2019 s’est également traduite par le déménagement du siège social du réseau (de Basse-Goulaine à Vertou – 44), pour quasiment tripler de surface, et par une croissance de 27% du nombre de ses salariés. Le siège compte désormais 50 collaborateurs (contre 40 fin 2018) et cette croissance se poursuivra en 2020 : l’entreprise recrute d’ores et déjà 10 collaborateurs en ce début d’année.

Michel Le Bras, Président de Proprietes-privees.com : « Nous sommes fiers que la croissance du réseau s’accompagne d’une augmentation du chiffre d’affaires moyen de nos conseillers. L’humain, la formation, l’accompagnement à la reconversion et la technologie sont au cœur de notre stratégie et nous tenons à conserver cet ADN. Je remercie tous nos conseillers, qui s’impliquent pour atteindre le fonctionnement et la réussite qui leur conviennent. »

Proprietes-Privees.com fait partie du Groupe Oryx, qui réalise un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros en 2019, avec 2400 conseillers.