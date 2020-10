Apéro #Immo : venez échanger sur l’avenir de l’immobilier à Paris !

La 4e édition des Apéro #Immo aura lieu mercredi 14 octobre à 19h00 chez Proprioo au cœur de la Proptech dans le centre de Paris.

Proprioo, l’agence immobilière leader de la PropTech, ouvre les portes de ses locaux en plein cœur de Paris pour la 4e édition des Apéro #Immo ce mercredi 14 octobre à 19h00. Digitalisation du secteur immobilier, organisation unique en son genre et démonstrations d’outils technologiques dernière génération sont au programme ! Créée en 2017, Proprioo repense le métier d’agent immobilier en fluidifiant leur quotidien et en leur permettant d’être 40% plus efficaces.

Simon Primack, co-fondateur et CEO de Proprioo, et Rodolphe Elmaleh, Directeur commercial France, prendront la parole aux côtés des équipes opérationnelles pour partager leur vision des enjeux du métier de consultant immobilier. Ils partageront les coulisses de Proprioo, l’innovation qui permet à leurs consultants d’être plus efficaces. Pour réussir le pari d’attirer et de recruter les meilleurs profils, l’agence immobilière a développé de nouvelles pratiques : des personnes dédiées à l’accompagnement des consultants et des outils digitaux qui leur sont propres.

Cet Apéro #Immo est l’occasion parfaite pour découvrir les coulisses d’une agence immobilière innovante autour d’un apéritif dinatoire. L’inscription est ouverte à tous les professionnels de l’immobilier et se fait en deux étapes. Une fois ce formulaire rempli, vous serez rapidement contacté pour confirmer votre inscription.