Le Salon de l’Immobilier Neuf se tiendra dans une version digitale du 19 au 21 mars 2021

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, conformément aux règles en vigueur, PAP Evénements réinvente son rendez-vous annuel avec une version 100% digitale du Salon de l’Immobilier Neuf. La première édition de son e-Salon de l’Immobilier Neuf se déroulera les 19, 20 et 21 mars 2021. A vos agendas !

PAP Evénements (groupe PAP) annonce la première édition de son e-Salon de l’Immobilier Neuf, qui se déroulera les 19, 20 et 21 mars 2021.

Pour les particuliers qui souhaitent acquérir un logement neuf, en France ou à l’international, une résidence principale ou secondaire, le e-Salon de l’Immobilier Neuf proposera la même expérience sur-mesure aux visiteurs. Le rendez-vous reste indispensable pour tous ceux qui souhaitent acheter mais d’abord bien se renseigner, s’informer, échanger avec des professionnels du secteur. Lors de la dernière édition, le salon avait accueilli plus de 15 000 personnes. Le « e-salon » promet d’ouvrir la possibilité à tous les internautes de trouver là aussi, en un seul espace toutes les informations indispensables !

Le e-salon de l’immobilier neuf : une expérience immersive pour tous les besoins

Malgré les bouleversements des derniers mois, le secteur de l’immobilier neuf continue de s’attirer les faveurs des Français, qui cherchent à se loger ou à y investir.

Grâce au e-Salon de l’Immobilier Neuf, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des professionnels du secteur implantés partout dans l’Hexagone. Une expérience immersive à la pointe de la technologie avec un menu intuitif libre qui permettra aux internautes de se balader entre les différents stands et de prendre rendez-vous avec les exposants, pendant les heures d’ouverture du salon. Des hôtes et hôtesses virtuels seront présents dans le hall d’accueil du salon – la home page en l’occurrence – pour présenter la plateforme aux nouveaux arrivants et les guider dans les différents espaces de la plateforme.

Tout au long des trois jours, 40 exposants seront à la disposition du public pour les accompagner dans leurs démarches et les conseiller sur les différentes options qui s’offrent à eux, comme sur un salon physique. Des promoteurs immobiliers, des organismes de financement et de gestionnaires de patrimoine seront parmi les professionnels représentés pour accompagner et aider les particuliers dans leurs projets.

Un chat dédié à chaque exposant permettra aux visiteurs d’échanger avec les conseillers en ligne. De plus, les visiteurs, pourront télécharger des brochures et éléments d’information, et les enregistrer dans un espace personnel nommé « mon projet ».

« Avec le e-Salon de l’Immobilier Neuf, ce salon 100% digital, nous souhaitons donner aux Français tous les moyens pour réaliser leurs projets d’investissement dans l’immobilier neuf, un secteur qui les intéresse toujours plus chaque année. Nous avons voulu nous réinventer et nous adapter au contexte actuel, pour permettre aux professionnels du secteurs et chaque personne d’avoir accès aux meilleurs conseils et accompagnement dans la réalisation de leur projet», témoigne Pascal Tournier, Commissaire du Salon de l’Immobilier Neuf.

Des conférences sur mesure pour répondre à toutes les questions

Quelles tendances en 2021 pour le secteur de l’immobilier neuf ? Quelles nouvelles réglementations ? Pourquoi et comment y investir ?

Grâce aux conférences organisées du vendredi au dimanche, les visiteurs pourront obtenir les clés pour un achat dans l’immobilier neuf en confiance. Des atouts de l’immobilier neuf, jusqu’aux dernières législations sur le sujet, en passant par des conseils pratiques distillés par des professionnels, retrouvez ci-après toutes les conférences du e-Salon de l’Immobilier Neuf. Ces conférences resteront disponibles en replay sur le site de l’événement et sur YouTube.

Immobilier Neuf : réussir un achat sur plans

Logement : du confort à la performance, les atouts du Neuf

Investir en 2021 : rentabilité, plus-values et défiscalisations

Location accession, TVA à 5,5%, bail réel solidaire : acheter moins cher

Pinel 2021 : les bons plans pour investir et payer moins d’impôts

Le parcours de l’acquéreur : choix du logement, prix, financement, garanties…

Confort, écologie et les nouvelles façons d’habiter

Financement : les secrets d’un crédit réussi

Résidences services, résidences vacances : l’autre façon d’investir