Logic-immo donne la parole à ses clients pour sa nouvelle campagne de pub

Plus vrai que nature la nouvelle campagne Logic-Immo, imaginée et réalisée par WNP. On est fan et on vous en fait profiter !

Logic-Immo, un trait d’union

Logic-Immo est un trait d’union. Un lien qui unit l’acheteur, le vendeur et le professionnel de l’immobilier. Parce qu’en immobilier, on peut facilement être perdu. Et c’est bon de pouvoir compter sur une marque qui sait vous accompagner dans votre démarche. C’est pour cela que la nouvelle campagne Logic-Immo, imaginée et réalisée par WNP, donne la parole aux clients. Littéralement.

Le portail qui donne la parole aux « vrais » clients

Des clients hésitants, perdus, qui ne sont pas sûrs de savoir ce qu’ils veulent. Parce que ce sont de vrais clients immobiliers, qui s’engagent dans une démarche qui changera leur vie pour les années à venir, qui ont peur de faire le mauvais choix, ou de ne pas trouver le bon prix, ou encore qui ont des ambitions un peu démesurées pour leur budget. En affichant chaque mot prononcé par les clients, l’audience est mise à la place du professionnel de l’immobilier, qui doit savoir, dans ce flot de paroles, de demandes et d’envies, identifier les éléments importants pour les satisfaire au mieux.

Charge aux professionnels de les accompagner

Le message ? Que vous souhaitiez acheter en totale autonomie, ou bien trouver le professionnel immobilier qui saura trouver le bien de vos rêves, vous pouvez faire confiance à Logic-Immo. Car au final, en matière d’immobilier, tout est plus simple quand on est bien accompagné.