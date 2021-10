Marie Zollet : « Oser le luxe d’être soi » – Masterimmo #6

Mon Podcast Immo reçoit Marie Zollet et Cécile Demanes en live du Masterimmo 2021.

En live du Masterimmo 2021 à Marseille, Ariane Artinian, reçoit Marie Zollet, coach et fondatrice de l’académie de l’évoulution, et Cécile Demanes, agent immobilier, coach et formatrice.

Marie Zollet revient sur les grandes lignes de son intervention de cloture du Masterimmo 2021. Son credo ? Oser être soi résonne avec celui de Céline Demanes, mieux se connaître pour savoir qui on est.