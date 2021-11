Vague de froid : 5 conseils pour être au chaud chez vous !

1ère vague de froid oblige, cette semaine, la France va grelotter… Voici 5 conseils pour être au chaud chez vous !

Une vague de froid va toucher la France cette semaine. Face à cette première offensive de l’hiver et dans un contexte où le télétravail perdure, de nombreux Français craignent d’avoir froid chez eux. Alors quels sont les conseils à suivre pour conserver la chaleur de votre logement et profiter d’un confort thermique optimal ?

« En hiver, il est primordial de se sentir au chaud chez soi, commente Audrey Zermati, Directrice stratégie Effy, spécialiste de la rénovation énergétique auprès des particuliers. Il existe des solutions pour améliorer rapidement le confort thermique de son logement sans craindre de faire exploser sa facture. Cela nécessite parfois d’entamer quelques travaux de rénovation énergétique comme le changement d’un système de chauffage devenu peu performant ou bien encore l’isolation de ses combles. Des petits gestes du quotidien, telles qu’une aération régulière du logement ou bien encore une fermeture systématique des volets à la tombée de la nuit, peuvent aider les particuliers à rester bien au chaud cet hiver. »

Optez pour un mode de chauffage plus performant

Il n’est pas rare que quand certaines chaudières commencent à prendre de l’âge, elles ne chauffent plus le logement aussi efficacement qu’avant. Remplacer son vieux système de chauffage par un équipement plus performant et plus écologique peut alors être une solution avantageuse, aussi bien pour le confort que pour le porte-monnaie. La Pompe À Chaleur (PAC) et la chaudière à haute performance énergétique offrent par exemple un confort thermique optimal et permettent de faire jusqu’à 1000 euros d’économies sur sa facture.

Installez un chauffage d’appoint durable

Pour les foyers qui se chauffent exclusivement à l’électricité, les périodes de grand froid sont souvent redoutées : la facture risque en effet d’exploser rapidement, en particulier dans le contexte actuel de flambée des prix de l’énergie. L’installation d’un chauffage d’appoint durable représente une alternative efficace : le poêle à bois par exemple, facile à installer, offre d’excellents rendements.

Faites isoler ses combles

Si malgré un système de chauffage performant des courants d’air froids et des variations de températures se font ressentir, le problème vient sans aucun doute d’un défaut d’isolation du logement. Pour retrouver rapidement un confort thermique optimal, l’isolation des combles peut se révéler très efficace. C’est le type d’isolation qui présente le meilleur rapport efficacité-prix.

Aérez votre logement dans la journée et fermez vos volets dès que la nuit tombe

L’hiver, il n’est pas rare que l’humidité s’infiltre dans les maisons et provoque un ressenti de froid. Pour évacuer l’humidité, il est alors essentiel d’aérer son logement une dizaine de minutes dans la journée. Il est également important de penser à fermer ses volets et ses rideaux dès que la nuit tombe : cela permet de garder la chaleur à l’intérieur.

Vérifiez les éventuelles déperditions thermiques

Plusieurs points peuvent être facilement vérifiés pour permettre une bonne circulation de la chaleur dans le logement et éviter les déperditions thermiques. Il est, par exemple, important de s’assurer que les radiateurs ne sont pas obstrués par d’autres meubles : cela peut en effet nuire à leur performance. De même, il faut régulièrement s’assurer que les ouvertures au niveau des portes et des fenêtres sont bien calfeutrées. Si elles laissent passer des courants d’air, il peut être nécessaire de changer les joints ou bien encore de poser des bas de porte.