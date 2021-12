Rémy Merlhiot (L’immOmObile) : L’agence qui vient chez vous

Mon Podcast Immo reçoit Rémy Merlhiot, fondateur d’immOmObile.

Rémy Merlhiot a créé un concept d’agence immobilière original : il se déplace dans les villages et sur le marchés de Dordogne avec son « immOmObile« , une agence itinérante qui va à la rencontre de ses clients acquéreur et vendeurs. Il raconte son concept et ses objectifs de développement à court et moyent terme à Fred Haffner.

©Dordogne Libre