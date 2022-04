Guerre en Ukraine : L’architecte britannique Norman Foster propose de reconstruire Kharkiv

L’architecte britannique Norman Foster propose son aide pour reconstruire la ville ukrainienne de Kharkiv.

L’architecte britannique Norman Foster, connu pour avoir restauré le palais du Reichstag en Allemagne et pour avoir imaginé le Millenium Bridge à Londres, a offert son aide pour reconstruire la ville ukrainienne de Kharkiv, en partie détruite après l’invasion russe.

Norman Foster discute avec Igor Terekhov

La Fondation de l’architecte de 86 ans a indiqué que Norman Foster s’était entretenu lundi par visioconférence avec Igor Terekhov, le maire de la deuxième ville d’Ukraine située dans l’Est.

Norman Foster lui a présenté un plan pour reconstruire sa ville, connue pour son architecture dans le style Art nouveau et dont le quart des bâtiments ont été détruits depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février.

Située près de la frontière avec la Russie, la ville de Kharkiv a été le théâtre d’âpres combats au début de l’offensive russe mais est restée sous contrôle ukrainien. Norman Foster a assuré vouloir « rassembler les meilleurs esprits avec les meilleurs talents du monde en termes de planification, d’architecture, de design et d’ingénierie« , afin de commencer à travailler « immédiatement » pour permettre « la renaissance de la ville de Kharkiv« .

Il a affirmé que la première étape constituerait à dessiner un plan pour une « ville du futur« , qui « combinerait l’héritage du passé le plus apprécié et vénéré avec des infrastructures et des bâtiments les plus désirables et écologiques« .

Le maire de Kharkiv souhaite un centre ville qui devienne un des points forts de l’Europe

Dans des extraits vidéo de l’entretien publiés par les autorités de la ville mercredi, Igor Terekhov a affirmé à Norman Foster, en russe, « avoir vu (son) travail et vouloir vraiment voir ce style nouveau, progressif, dans notre ville« . « J’aimerais que nous ayons un centre-ville qui devienne un des points forts de l’Europe« , a encore dit le maire.

Selon lui, quelque 25% des bâtiments de la ville ont été détruits et Kharkiv a besoin de nouveaux hôpitaux, de nouvelles écoles et crèches ainsi que de bureaux pour son secteur de la tech en plein essor. Tous ces bâtiments doivent être équipés d’abris antibombes, a-t-il précisé, soulignant que les immeubles résidentiels devraient aussi avoir des parkings souterrains ayant une « double fonction » et pouvant être convertis en abri en cas d’urgence.