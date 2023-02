Vaucresson : Exceptionnelle maison d’architecte de 350 m² dans cadre bucolique

Cette remarquable demeure d’architecte d’une surface de 350 m² environ, édifiée sur un terrain paysager de 1 300 m² environ, bénéficie d’une situation exceptionnelle au coeur de la division Théry.

De très grands volumes pour cette maison

Le concept de cette maison contemporaine est basé sur la lumière, les profondeurs de champs et les transparences. On retrouve dans les espaces de vie et de réception ces grands volumes et cette superbe hauteur sous plafond de plus de 4 mètres, ouverts sur l’extérieur et donnant de plain-pied sur le parc paysager.

Des prestations haut de gamme

Au premier niveau, 4/5 chambres réparties selon : une suite parentale avec bureau privatif, petit salon et 3 suites juniors dont une se trouve au rez-de-chaussée.

Un choix de matériaux grand luxe

Au sous-sol, un parking chauffé de 4 places, une buanderie, une salle de cinéma, une cave à vin, un local technique et une chaufferie. Un soin particulier a été apporté à la sélection des matériaux, à l’aménagement et au mobilier ; le tout se mêlant dans une grande élégance et une somptueuse harmonie.

Cette demeure d’exception, située au sein d’un cadre bucolique, à moins de 20 minutes du cœur de la capitale, est très proche des écoles internationales.

Son prix : 5 250 000 €. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.beguetassocies.