Cambo-les-Bains : Magnifique maison contemporaine, avec piscine, entièrement rénovée 

Immobilier Cambo-les-Bains : Maison de 4 pièces et 145 m², établie sur vaste terrain de plus de 4000 m², sans vis à vis avec une superbe vue panoramique, cherche preneur.

Découvrez cette magnifique maison contemporaine, construite en 2007 et entièrement rénovée en 2017 offrant une surface habitable de 150 m² répartie sur deux niveaux.

Un havre de paix à la campagne

Située dans un environnement calme et verdoyant à seulement 5 min de voiture du centre-ville de Cambo les Bains ou d’Hasparren, à côté de Biarritz, et 10 minutes de l’entrée de l’autoroute, Elle vous séduira par son design moderne et ses finitions de qualité.

Une maison lumineuse et ouverte sur l’extérieur

Au rez-de-chaussée, vous découvrirez une pièce de vie spacieuse et lumineuse, harmonieusement agencée avec une cuisine moderne ouverte sur un séjour convivial. Deux chambres chaleureuses pour des nuits reposantes ainsi qu’une salle d’eau élégamment aménagées complètent ce niveau.

À l’étage, une grande mezzanine offre un espace polyvalent où travailler, se détendre ou même aménager une troisième chambre selon vos besoins. Les larges fenêtres apportent une luminosité naturelle agréable tout au long de la journée.

Un vaste terrain de plus de 4000 m², sans vis à vis avec une superbe vue panoramique

Le véritable joyau de cette propriété est son vaste terrain de plus de 4000 m², sans vis à vis avec une superbe vue panoramique, joliment aménagé avec des espaces verts, des arbres et plantes autour d’une splendide terrasse avec piscine chauffée.

Un grand garage aux multiples rangements vient compléter ce bien où vous pourrez ainsi garer aisément deux véhicules.

Une maison contemporaine de charme, idéale pour vivre des moments conviviaux en famille ou entre amis !

So prix : 880 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur biarritzsothebysrealty.com.