Reconversion professionnelle : « De la production de spectacle à l’immobilier », Antoine Égalité (Nestenn Limoges)

A 41 ans, Antoine Egalité est un homme heureux. Il a réussi sa reconversion professionnelle et son agence immobilière Nestenn, ouverte à Limoges en mai 2024, est prospère malgré un marché immobilier complexe. Ce succès, il le doit à son travail, sa vision de ce métier et à son choix d’avoir opté pour la franchise. Un choix qu’il ne regrette pas.

Qu’est-ce qui vous a conduit à envisager une reconversion dans l’immobilier ?

Antoine Égalité : Après une 1ère carrière dans le spectacle, en tant que chargé de production, j’ai ressenti l’envie de changer de voie. Avec 3 enfants, être toujours en déplacement était devenu compliqué. Je souhaitais plus de stabilité.

C’est une rencontre qui m’a fait découvrir l’immobilier et j’ai immédiatement su que ce métier était fait pour moi. Il est profondément humain, et c’est ce qui m’a séduit. J’aime les gens. Dans ce métier, je n’ai pas l’impression de travailler : j’accompagne vendeurs et acquéreurs, je les conseille, je les aide à traverser les moments difficiles et à concrétiser leurs projets. Chaque journée est différente, mais lorsqu’on s’intéresse réellement aux gens, on crée une relation de confiance durable.

Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir votre agence ?

Antoine Égalité : Rapidement, j’ai évolué au sein de l’agence dans laquelle je travaillais : conseiller puis responsable. En 2023, ne me reconnaissant plus dans les valeurs du Groupe dans lequel j’évoluais, j’ai compris que le moment était venu pour moi de voler de mes propres ailes. Tout le monde n’est pas fait pour entreprendre. Il faut avoir le goût du risque. Et c’est un investissement. Avant de me lancer, j’ai étudié les réseaux, rencontré des franchisés… mais j’avais déjà Nestenn en tête. Je connaissais l’enseigne et je voulais un secteur encore vierge pour bâtir une histoire.

Pourquoi avez-vous choisi Nestenn pour ce nouveau départ ?

Antoine Égalité : Nestenn n’était pas implanté à Limoges. Ce qui me laissait un large secteur et de nombreuses opportunités pour m’installer et évoluer. Pour autant, ce n’est pas la seule raison qui m’a poussé à choisir ce réseau. Le concept agence, très accueillant, a fait la différence. Les points de vente sont de vrais nids douillets propices à l’accompagnement des clients, tout a été très bien pensé. L’identité du réseau est forte, gravée dans chaque agence sur notre Manifesto au fond bleu qui partage les valeurs de l’entreprise.

Ce qui a définitivement scellé mon choix, 6e franchise immobilière française, avec plus de 2 400 collaborateurs et 450 agences en France et à l’international, c’est ma rencontre les dirigeants : Olivier Alonso, alors président, et Delphine Rouxel aujourd’hui présidente. Que je signe le contrat de franchise au siège était non négociable. C’est la norme chez eux. Le côté familial, très chaleureux de l’entreprise m’a plu. Lorsqu’on s’engage avec Nestenn, c’est un vrai mariage. Ce n’est pas une décision unilatérale.

Quel a été le rôle du réseau Nestenn dans votre réussite ?

Antoine Égalité : L’accompagnement du franchiseur a été un élément clé. Les outils mis à disposition sont accessibles et efficaces. Mes collaborateurs se les sont appropriés facilement. Les formations en interne, en présentiel, ont beaucoup aidé. Et les consultants, très présents sur le terrain, également.

Résultat ? En 7 mois, j’ai atteint mes objectifs. Mon agence compte 4 collaborateurs mais le recrutement d’une cinquième personne est en cours pour étoffer l’équipe. Mon approche ? Je recrute des personnalités. Je privilégie plutôt les personnes en reconversion. Elles sont motivées, adoptent facilement les méthodes, et dans l’immobilier, le métier s’apprend.

Quels aspects de votre nouvelle activité qui vous motivent le plus au quotidien ?

Antoine Égalité : Ce qui me passionne c’est l’humain, mais aussi l’animation de l’équipe. Le bien-être de mes négociateurs est une priorité. Sur un marché immobilier qui redémarre en 2025, j’envisage déjà d’ouvrir une deuxième agence en 2026 pour mieux couvrir la ville de Limoges. C’était dans les tuyaux dès le départ. Nestenn est le 1er réseau multi-franchisés et mon projet d’entreprise s’inscrit dans cette dynamique.

Le réseau prévoit un droit de préemption pour ses franchisés : si un autre entrepreneur souhaite s’installer sur un secteur à côté du sien, le franchisé en pace a la priorité. Cette seconde agence me permettra également de faire évoluer mes collaborateurs sur des postes de manager ou de responsable.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui hésite à se reconvertir dans l’immobilier ?

Antoine Égalité : Il faut se poser les bonnes questions et se demander ce que l’on attend vraiment de ce métier ? Si on se lance dans l’immobilier pour les belles maisons et le home staging, on fait fausse route. Pour réussir en immobilier, il n’y a pas de secret : il faut être méthodique, persévérant, et ne pas se laisser submerger par le stress et les aléas de la conjoncture. Le nerf de la guerre, c’est prospection, c’est le nerf de la guerre. La course au volume n’est pas la solution. Il faut prendre le temps de s’intéresser aux projets, c’est la seule façon de les mener à bien.

