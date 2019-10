« Pour investir, il faut se poser aussi la question de l’usager du bien immobilier », Fabiola Barreira, Faciliciti

Remettre l’usager au coeur de la transaction immobilière, c’est le credo de Fabiola Barreirra, directrice générale de Faciliciti. Au coeur du Salon de l’Immobilier et de l’Investissement, elle a répondu aux questions d’Ariane Artinian et précisé comment sa plateforme facilite la vie des usagers.

« Quand on investit dans un bien immobilier, on ne met pas assez l’humain, l’usager du bien, au coeur du système », explique Fabiola Barreira, directrice générale de Faciliciti, syndic lancé par Quartus pour améliorer et faciliter la vie de ses habitants. Décrit par sa directrice générale comme un « facilitateur de services », Faciliciti se compose de trois métiers : la gestion de biens immobilier, les services à la personne comme les petits travaux ou encore la conciergerie, mais aussi l’animation d’une communauté. Le tout, « en un seul interlocuteur » résume Fabiola Barreira. « C’est un lieu de vie où tous peuvent collaborer dans des projets ». La première boutique Faciliciti vient d’ouvrir ses portes à Paris, au 64 boulevard de Port-Royal dans le 5e arrondissement. « C’est un lieu de vie ouvert au quartier, aux habitants du quartier, ouvert aux clients de Faciliciti, qui peuvent ainsi se rencontrer et collaborer dans des projets, et participer ou animer des ateliers ».

Donner du sens aux quartiers

L’objectif de Quartus avec Faciliciti ? Donner du sens à un quartier. « Si vous êtes intéressé vous pouvez passer en boutique, on vous donnera un jus de pommes BIO de Normandie et il vous sera possible de discuter avec mes experts syndic qui vont aborder leur sujet différemment ». Et ce service ne vous coûtera pas plus cher qu’un syndic classique ». Fabiola Barreira ajoute : « Ce qu’on veut en tant qu’habitant d’un immeuble, c’est certes que l’ascenseur marche, mais c’est aussi de pouvoir emmener nos enfants à l’école ou aller courir le dimanche matin. Tout ça on peut le faire avec le seul interlocuteur qu’est Faciliciti ».