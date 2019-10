SeLoger lance le 1er baromètre des loyers en temps réel couvrant l’intégralité du marché du parc privé en France

Notre mission est d’apporter de la transparence sur le marché immobilier et de la confiance aux locataires, mais aussi aux bailleurs et aux investisseurs. La question du pouvoir d'achat des Français et des coûts liés au logement demeure un sujet central. Il nous a alors paru important d’apporter notre pierre à l’édifice et de publier chaque mois ce nouveau baromètre des Loyer SeLoger.

Le Baromètre des Loyers SeLoger est basé sur la donnée la plus exhaustive en France, soit 800 000 annonces de location proposées par des professionnels et des particuliers.

Aujourd’hui, le secteur locatif privé loge près d’un ménage sur quatre*. Le Baromètre des Loyers SeLoger apporte un réel éclairage sur l’évolution du marché de la location et permet aux Français de mieux se projeter qu’ils soient futurs locataires, investisseurs ou pour tout simplement savoir s’il vaut mieux acheter ou louer.

Précis, exhaustif et réactif : les 3 forces du baromètre des Loyers SeLoger

Il apporte :

un éclairage en temps réel du marché de la location,

des analyses des biens loués vides et des biens loués meublés,

une finesse de lecture au niveau national, départemental mais également pour les 34 villes de France de plus de 100 000 habitants,

des données clés sur la durée de mise en location,

les surfaces moyennes des biens loués,

la typologie des biens les plus recherchés.

Ce projet d’envergure est piloté par une équipe d’analystes économiques et de spécialistes de l’intelligence artificielle sous la direction de Florent Guiocheau, Responsable Data du Groupe SeLoger. «

Notre mission est d’apporter de la transparence sur le marché immobilier et de la confiance aux locataires, mais aussi aux bailleurs et aux investisseurs. La question du pouvoir d’achat des Français et des coûts liés au logement demeure un sujet central, et ce, encore plus, à l’heure où les politiques publiques et locales du logement feront certainement l’actualité quelques mois avant les élections municipales. Il nous a alors paru important d’apporter notre pierre à l’édifice et de publier chaque mois ce nouveau baromètre des Loyer SeLoger», souligne Olivier Le Gallo, Directeur Marketing et Data du Groupe SeLoger.

Les résultats du 1er Baromètre des Loyers SeLoger sur la base des données récoltées fin septembre

Louer un logement vide en France – 6 indicateurs clés

Loyer moyen charges comprises d’un logement loué vide en France : 723 € (+2,5% en 1 an).

Surface moyenne d’un logement loué vide en France : 57 m².

Délai moyen de mise en location d’un logement loué vide en France : 70 jours.

Top 3 des villes proposant les loyers charges comprises les plus chers de France pour un logement loué vide : 1) Paris – 1620 € / 2) Nice – 855 € / 3) Aix-en-Provence – 850 €.

Top 3 des villes affichant les plus fortes hausses des loyers en 1 an pour les logements vides : 1) Lille +6,6% / Nantes +6,4% et Lyon +6%.

Le bien vide qui se loue le plus vite en France : une maison 3 pièces en 44 jours.

Louer un logement meublé en France – 6 indicateurs clés

Loyer moyen charges comprises d’un logement loué meublé en France : 769 € (+5,2% en 1 an).

Surface moyenne d’un logement loué meublé en France : 56 m².

Délai moyen de mise en location d’un logement loué meublé en France : 46 jours.

Top 3 des villes proposant les loyers charges comprises les plus chers de France pour un logement loué meublé : 1) Paris – 1842 € / 2) Lyon – 988€ / 3) Aix-en-Provence – 908 €.

Top des 3 villes affichant les plus fortes hausses des loyers en 1 an pour des logements meublés : 1) Caen +23,9% / Orléans +21,3% et Angers +15,7%.

Le bien meublé qui se loue le plus vite en France : une maison 2 pièces en 31 jours.

Méthodologie de l’étude : Le Baromètre des Loyers SeLoger est une étude inédite produite par le portail d’annonces SeLoger pour apporter un éclairage aux médias ainsi qu’aux Français au sujet des loyers moyens du parc privé en France. Le Baromètre des Loyers SeLoger repose sur l’analyse des annonces publiées sur le site SeLoger par les professionnels de l’immobilier et les particuliers (800 000 annonces par an, rafraîchies tous les mois). Il rend compte des loyers de marché proposés aux candidats à la location en France. Il se limite aux loyers des logements à usage résidentiel (sont exclus donc ceux des locations saisonnières ou de courte durée).

Faut-il louer ou acheter sa résidence principale ?

Pour vivre plus de 5 ans à Paris, mieux vaut acheter son logement ! Avis à ceux qui ont la possibilité de se lancer sur un projet d’achat ! Le Baromètre des Loyers SeLoger permet d’identifier la durée à partir de laquelle acheter devient moins cher que louer.

Paris : 4,8 ans

Lyon : 4,7 ans Bordeaux : 4,8 ans

Nantes : 4,2 ans

Toulouse : 3,5 ans

Strasbourg : 3,5 ans

Grenoble : 3 ans

Nice : 3,1 ans

Méthodologie de l’étude – Conditions d’achat prises en compte : Apport de 10%, emprunt sur 20 ans à 1,6% assurance incluse. Frais de notaire de 7%. L’entretien du logement coûte chaque mois en moyenne l’équivalent de 20% du loyer. Coût de la location : loyer réévalué annuellement. Coût de l’achat : Frais de notaire + intérêts + taxe foncière + entretien du logement. Le nombre d’années correspond au moment où le coût de la location dépasse le coût de l’achat.

Faut-il louer vide ou meublé ?

Louer meublé rapporte en moyenne un 13ème mois de loyer, chaque année, par rapport à la location vide. D’après le Baromètre des Loyers SeLoger, le montant du loyer moyen d’une location vide est de 12,6€ le m² alors qu’en location meublée il est de 13,8€. A l’année, le meublé rapporte ainsi un peu plus d’un 13ème mois de loyer (+1.1) au propriétaire/bailleur, par rapport à une location vide. La preuve que la location meublée présente de véritables atouts. A Saint-Etienne, par exemple, c’est presque 3 mois de loyers en plus en meublé qu’en vide (+2,9). Une location meublée sur Caen ou Brest, c’est 2 mois de l’équivalent d’un loyer vide en plus pour le bailleur. Autre avantage, la location meublée permet de trouver un locataire plus rapidement. En effet, si pour une location vide il faut compter en moyenne 2,3 mois pour trouver un locataire (avec un préavis de 3 mois) la location meublée permet de trouver un nouveau locataire en 1,5 mois en moyenne (préavis d’1 mois).

Le meilleur placement pour un investissement locatif : un 2 pièces de plus de 50 m² à Angers

Le contexte actuel est propice à l’investissement immobilier car :

Les loyers sont en hausse de 1,6% au m² sur 1 an en France*

Les taux d’emprunt demeurent extrêmement bas, de l’ordre de 1,17%**

Les perspectives de plus-value à la vente progressent en France (+ 4,4% au m²)***

Mais où sont les bons plans pour investir ? Le Baromètre des Loyers SeLoger aide les Français en apportant de la visibilité sur le contexte du marché locatif en local et au national.

Angers : meilleure ville pour un investissement locatif

Avec un taux de rentabilité net de 5,8%, Angers prend la première place du podium des meilleures villes pour investir suivie par Villeurbanne (4,9%) et Rennes (4,3%). En effet, tous les indicateurs sont au vert : montant des loyers, demande locative forte et plus-value potentielle. A Angers, le meilleur produit pour investir est un logement 2 pièces (42% des biens les plus recherchés sur SeLoger) de plus de 50 m 2 (55% des biens les plus recherchés sur SeLoger).

Perpignan : meilleure rentabilité, mais à haut risque locatif

Le podium des villes les plus rentables en matière d’investissement locatif place pourtant Perpignan en haut de classement. Toutefois, le risque locatif y est plus fort. Si Perpignan offre une rentabilité nette de charges de 7,5% et un bon niveau de loyers, le risque de vacance locative y est cependant fort et la perspective d’une plus-value moins certaine. Dans le même registre, Mulhouse présente une rentabilité nette de 7,4% mais offre des niveaux de loyer faible avec un risque marqué de vacance locative et peu de perspective de plus-value.

*Loyer au m² hors-charge sur 1 an en France, Baromètre des Loyers SeLoger.

** Taux des crédits immobiliers aux particuliers (ensemble des marchés), août 2019. Source : Observatoire Crédit Logement / CSA.

*** Source : Baromètre LPI-SeLoger – septembre 2019