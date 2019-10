Archidvisor lance une nouvelle offre de visite-conseil avec un architecte !

Nous recevions de nombreuses demandes de porteurs de projets en phase d’achat d’un bien à rénover pour les accompagner dans ce moment clé. Ce nouveau service a donc été conçu pour toutes ces personnes, afin de rendre simple et sereine cette étape souvent inquiétante pour les acquéreurs.

Adrien Martin, architecte de formation et co-fondateur d’Archidvisor

Archidvisor, service d’accompagnement des travaux de A à Z avec architecte, lance la visite-conseil ! Un service dédié aux futurs acquéreurs d’un bien à rénover, réalisé par un architecte et facturé 299 €. Quezaco ?

Après la première visite d’un bien à rénover, des dizaines de questions se posent concernant l’état du lieu, les possibilités offertes par le bien, le coût du projet… Archidvisor, premier service d’accompagnement de travaux partenaire de l’Ordre des Architectes, fondé en 2016 à Bordeaux, propose de répondre à l’ensemble de ces questions grâce à une nouvelle offre de visite-conseil avec un architecte.

Simplifier l’achat immobilier

Sur Archidvisor.com, quelques secondes seulement sont nécessaires pour donner les informations essentielles sur le bien et ses disponibilités pour un rendez-vous sur place. Un architecte certifié visite alors le lieu avec les potentiels acquéreurs et leur remet, sous 72h, un compte-rendu clair et structuré comprenant :

une analyse du bien et de son potentiel,

une étude de l’adéquation du bien avec le ou les projets envisagés, en fonction de l’existant et des réglementations en vigueur,

une estimation budgétaire,

une proposition de phasage des travaux.

L’acquéreur a ainsi, en un temps record, tous les éléments en main pour prendre sa décision et se lancer sereinement dans son projet d’achat immobilier. Le service est disponible dans toute la France, grâce à la communauté de plus de 2 000 architectes Archidvisor, tous inscrits à l’Ordre des Architectes.

Un manque sur le marché de l’achat immobilier

Auparavant, peu de solutions sûres existaient pour obtenir un avis d’expert avant de s’engager sur un achat immobilier, lorsque celui-ci impliquait des travaux de rénovation importants. Le temps de trouver le bon professionnel, d’établir un premier contact puis un devis pour cette mission, le bien était déjà vendu. D’autres acquéreurs achetaient un bien sans expertise, avant de s’apercevoir que celui-ci était finalement inadapté à leur projet ou que les règles d’urbanisme ne permettaient pas de créer ce qu’ils désiraient.

Une offre transparente et rassurante

Désormais, Archidvisor permet de simplifier l’achat dans l’immobilier ancien en se chargeant de trouver l’architecte parfaitement adapté au type de bien, disponible sous quelques heures pour un rendez-vous sur place, tout cela à un tarif unique. L’acquéreur peut ainsi prendre une décision d’achat raisonnée et, s’il le souhaite, faire une offre en toute connaissance du coût des travaux à venir.

“Nous recevions de nombreuses demandes de porteurs de projets en phase d’achat d’un bien à rénover pour les accompagner dans ce moment clé, indique Adrien Martin, architecte de formation et co-fondateur d’Archidvisor. Des agences immobilières nous contactaient également avec des biens aux rénovations lourdes qu’il leur était difficile de vendre sans un solide dossier réalisé par un expert, rassurant pour l’acheteur. Ce nouveau service a donc été conçu pour toutes ces personnes, afin de rendre simple et sereine cette étape souvent inquiétante pour les acquéreurs”.