Cyril Janin, ex-patron de Logic-Immo prend la tête de Bien’ici

C’est officiel, Cyril Janin est nommé président du portail Bien’Ici.

Bien’ici, le site d’annonces immobilières nouvelle génération, renforce son management avec la nomination de Cyril Janin en tant que Président. Il intègre ainsi le Comité de Direction avec prise de fonction immédiate.

A ce titre, il vient apporter son experience d’entrepreneur du digital. Avec son Directeur Général, David Benbassat, et les actionnaires professionnels de l’immobilier représentés par Jean-Marc Torrollion (Président du Conseil d’Administration de Bien’ici), il sera en charge de définir la stratégie de développement afin de répondre aux ambitions de Bien’ici pour les prochaines années.

Bien’ici, site conçu par et pour les professionnels de l’immobilier, réaffirme ainsi sa détermination de devenir la plateforme immobilière de réference.

Cyril Janin, 56 ans, travaille depuis 1996 dans le secteur du classified digital et sur des problématiques BtoBtoC. En 2000, il fonde Keljob.com dont il était président du directoire.

En 2016, il pilote la fusion entre Keljob, Cadremploi et Explorimmo et devient ainsi président du directoire du nouvel ensemble. Il réalise en 2007 l’entrée en bourse de Figaro Classifieds sur une valorisation de 223 M€. En 2011 il prend la direction générale de Logic-Immo, jusqu’au rachat par Axel Springer en 2018 pour une valeur de 105 M€.