Investissement en Pinel : Tirez profit des avantages du dispositif

Dans le cadre du « Plan Logement 2018 », le Gouvernement a renouvelé pour 4 ans supplémentaires (jusqu’au 31 décembre 2021) le dispositif de défiscalisation mis en place par Sylvia Pinel. Vous souhaitez profitez du dispositif de défiscalisation dit loi Pinel ? Suivez le guide …

Le dispositif d’investissement locatif dit « Pinel », entré en vigueur le 1er janvier 2013, permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour l’acquisition ou la construction d’un logement. Il a déjà séduit de très nombreux Français. Pour autant, pas question de se lancer à légère au risque de se casser les dents. Saurez-vous tirer profit du dispositif ?

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt

Mise en place pour faire face à la pénurie de logements dans les zones tendues, soutenir l’investissement locatif et développer une offre de logements locatifs, dits « intermédiaires », pour les ménages qui éprouvent des difficultés à se loger, la loi Pinel remplace la Loi Duflot depuis le 1er septembre 2014. Elle vous permet de bénéficier d’une forte réduction d’impôt égale à 12, 18 ou 21% du montant de votre investissement plafonné à 300 000 €, sur 6, 9 ou 12 ans, soit jusqu’à 63 000 € sur 12 ans !

Vous achetez un bien neuf

Frais de notaire réduits, garantie constructeur, hautes performances énergétiques (la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012)) … Un bien neuf, même s’il est plus cher à l’achat que l’ancien, cumule de nombreux avantages. Et quel confort … Le neuf séduit les locataires et se revend bien !

Vous achetez sans apport

Pas besoin de placer vos économies. Privilégiez tout de même l’achat à crédit car les intérêts du prêt sont déductibles des loyers perçus. C’est un avantage supplémentaire à ne pas négliger !

Vous préparez votre retraite

Investir dans un bien à louer est une bonne idée pour préparer sa retraite. Et pour cause : il vous assurera un complément de revenu pour votre retraite ! Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, faire de ce logement votre résidence principale dans quelques années, vous libérant ainsi d’un loyer à payer, ou le louer à vos enfants ou à vos parents à condition qu’ils n’appartiennent pas à votre foyer fiscal et que les plafonds de loyer et de ressources prévus par la loi soient respectés.

Vous vous constituez un patrimoine

Acheter en loi Pinel vous permet de devenir propriétaire sans débourser un sous ! La banque vous prête les fonds nécessaires et les loyers encaissés ainsi que l’économie d’impôt réalisée remboursent votre prêt. De quoi vous permettre de constituer un capital tranquillement, sur la durée, et d’assurer votre avenir. Le petit plus du Pinel ? Le bien se transmet au dernier vivant, puis aux descendants… De quoi mettre vos proches à l’abri !

Vous protégez votre famille

Lorsque vous investissez en Pinel via un prêt, vous devez souscrire une assurance décès/ d’invalidité. A quoi sert-elle ? En cas d’accident de la vie, celle-ci couvrira le remboursement du prêt. Vos proches hériteront bien du logement mais pas des dettes !

Vous profitez des taux bas

Les taux n’ont jamais été aussi bas ! Depuis 2011, la capacité d’emprunt des ménages a bondi de 30% environ (pour mémoire, les taux d’emprunt sur 20 ans s’affichent actuellement à 1,3% contre 4% il y a 8 ans). Pour la première fois, le seuil historique du million de ventes devrait d’ailleurs être atteint d’ici la fin de l’année soutenu en cela par le maintien des taux des crédits immobiliers à des niveaux historiquement bas.