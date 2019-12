Comment allier des études à l’étranger et un petit budget ?

En janvier, nombreux sont les étudiants à partir à l’étranger pour étudier et acquérir de nouvelles compétences. Smartrenting leur permet de financer leur expérience et de sécuriser leur logement ! Explications …

La France est le pays européen qui envoie le plus d’étudiants en programme Erasmus+ (49 355 étudiants en 2018), devant l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie* et 90 000 étudiants au global se sont envolés vers des pays étranger dans le cadre de leurs études*. Cet engouement relève également des écoles et universités qui font de plus en plus des échanges universitaires un pré-requis diplômant.

Erasmus : un projet qui nécessite un budget important

Véritable expérience de vie, l’expérience Erasmus est pour beaucoup un projet qui nécessite un budget important, ce qui peut être un frein pour un grand nombre d’étudiants. Le logement est le 1er poste de dépenses des étudiants, qui pour beaucoup sont dans l’obligation de cumuler les études avec un job étudiants car les parents n’ont pas la possibilité de pouvoir leur fournir une aide financière. Le loyer d’un appartement inoccupé peut vite devenir un fardeau et freiner des projets de mobilité : comment financer un projet de voyage d’étude si il faut payer en plus pour son logement vide ?

Comment s’en sortir avec le loyer d’un appartement inoccupé ?

La solution : confier les clés de l’appartement à Smartrenting durant son absence. Et ainsi bénéficier d’un remboursement intégral du loyer. L’entreprise sous-loue légalement l’appartement et gère absolument tout : autorisation du propriétaire, ménage, accueil des locataires, assurance et protection du logement… C’est sans frais pour les locataires, sans prise de têtes et complètement légal. Smartrenting est en effet une agence immobilière et respecte ainsi toutes les normes encadrant la sous-location (ils s’occupent notamment les démarches auprès du propriétaire ou du bailleur).

Une solution flexible qui s’adapte aux projets de mobilité des jeunes, tout en préservant le porte-monnaie de leurs parents !

L’info en +

Vacances, Erasmus ou stage à l’étranger, 56% des jeunes entre 18 et 30 ans ont eu un projet de mobilité en 2018, dont 57% pour des séjours de moins de 3 mois. Smartrenting s’est affilié à l’association Erasmus ESN et dispose d’une forte présence sur les principaux campus étudiants pour être au plus prêt des étudiants rencontrant les problématiques du logement. Déjà plus de 3600 appartements gérés par Smartrenting et son réseau d’agence en France pour 10 000 000 € de loyer économisé !

* Commission européenne, Mobility tool, traitements Agence Erasmus + France / Education Formation

* Chiffres clés Campus France 2019