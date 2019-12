L’ancien pilote d’avion Eric Pitoy fait décoller Proprietes-privees.com Business !

Nous avons obtenu sur ces premiers mois d'activité de très bons résultats, et une première reconnaissance de notre expertise par les commerçants des grandes métropoles. Nous anticipons une forte croissance sur les 3 prochaines années, d'autant que je suis convaincu que le commerce de centre-ville va retrouver un second souffle, pour peu que les loyers parviennent à s'adapter aux contraintes des commerçants.

Ancien pilote d’avion, expert en transactions de fonds de commerce, Eric Pitoy, intègre Proprietes-privees.com Business pour s’attaquer à son développement. Dix mois plus tard, pari réussi : l’entreprise a doublé son activité par rapport à janvier 2019.

Proprietes-privees.com Business, la branche Entreprises et Commerce du réseau

En mai 2018, Michel Le Bras nomme Eric Pitoy, expert en transactions de fonds de commerce, à la tête de Proprietes-privees.com Business pour s’attaquer à son développement. Ancien pilote d’avion, Eric Pitoy s’est reconverti dans l’immobilier d’entreprise en 2011. Biberonné au juridique et technicien de formation, il s’oriente vers la transaction des fonds de commerce pour la complexité et la technicité du sujet. Négociateur à Paris puis responsable Île de France et enfin référent national d’un réseau spécialisé, il rejoint Proprietes-Privees.com Business en mai 2018 pour développer la branche Entreprises et Commerces du réseau. Après une période de 6 mois dédiée à la formation des équipes et la recherche de mandats, l’activité de Proprietes-privees.com Business a été relancée en janvier 2019, avec la création d’une équipe de 4 personnes à Nancy. Et les résultats sont prometteurs puisque l’enseigne annonce fièrement le doublement de son activité entre janvier 2019 et octobre 2019.

1800 mandats dans toute la France

De 300 mandats fin 2018, Proprietes-privees.com Business en possède aujourd’hui 1800 dans toute la France, avec une forte concentration en Île-de-France où il en compte 450. En moyenne, le réseau entre a minima 100 nouveaux mandats par mois, dont 80% concernent le CHR, reflet de la dynamique du marché. Il compte aujourd’hui 150 conseillers spécialisés intervenant dans toute la France, et notamment dans les plus grandes métropoles (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes…). Pour poursuivre ce maillage, Proprietes-privees.com va continuer à former des conseillers dans les petites et moyennes villes, et à recruter des conseillers dédiés dans les plus grandes métropoles (Lille, Toulouse, etc). Son objectif : atteindre les 300 mandataires pour couvrir l’ensemble du territoire. Ce maillage permet déjà au réseau de de proposer des biens dans toute la France aux enseignes nationales avec lesquelles il noue des partenariats.

Une formation et un soutien technique approfondis

Pour accompagner leurs clients commerçants, artisans…, le réseau propose à ses conseillers un soutien technique grâce à un réseau d’avocats spécialisés dans la transmission de biens professionnels, d’experts-comptables, de courtiers… ainsi que des outils de dernière génération pour l’estimation des biens, la publication des annonces, etc.

« Nous avons obtenu sur ces premiers mois d’activité de très bons résultats, et une première reconnaissance de notre expertise par les commerçants des grandes métropoles, se félicite Eric Pitoy, Responsable National Réseau Entreprises et Commerces chez Proprietes-privees.com Business. Nous anticipons une forte croissance sur les 3 prochaines années, d’autant que je suis convaincu que le commerce de centre-ville va retrouver un second souffle, pour peu que les loyers parviennent à s’adapter aux contraintes des commerçants. »