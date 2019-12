Immobilier Neuf : Les sénateurs maintiennent Prêt à Taux Zéro (PTZ) en zone rurale en 2020

Le vote définitif du projet de loi de finances 2020 est prévu le 19 décembre. Nous espérons que cette mesure sera conservée et que d’autres mesures seront prises afin de faciliter l’accès au logement à un prix abordable, comme le retour de l’APL Accession.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 au Sénat, vendredi 6 décembre, Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des Finances du Sénat a retiré son amendement visant à supprimer cette prolongation.

Les sénateurs suppriment l’amendement visant à prolonger le PTZ en zone B2 et C

Alors que la mort du prêt à taux zéro neuf en zones B2 et C était annoncée pour le 1er janvier 2020, l’Assemblée Nationale avait introduit en séance publique, le 15 novembre dernier, un amendement permettant de proroger cette aide à l’accession en zone rurale jusqu’en 2021. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 au Sénat, vendredi 6 décembre, Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des Finances du Sénat a retiré son amendement visant à supprimer cette prolongation. Le Sénat a donc voté conforme l’article 50 bis.

;Ce sont tous les acteurs de l’immobilier qui saluent cette sage décision du Sénat de prolonger le PTZ neuf dans les zones B2 et C. Il est temps que le Gouvernement prenne les mesures nécessaires pour relancer la construction de logements en France, tant le déséquilibre entre l’offre et la demande grandissant avait une répercussion forte sur la hausse des prix de l’immobilier.

Cette mesure va permettre d’aider les particuliers à accéder à la propriété dans les zones dites détendues et favoriser la construction de logements neufs dans ces zones où le vieillissement du parc immobilier est très important.

Le vote définitif du projet de loi de finances 2020 est prévu le 19 décembre. Nous espérons que cette mesure sera conservée et que d’autres mesures seront prises afin de faciliter l’accès au logement à un prix abordable, comme le retour de l’APL Accession qui aiderait les profils les plus fragiles à quitter le statut de locataire au profit de celui de propriétaire.