Vous voulez vous reconvertir dans l’immobilier ? Proprietes-privees vous offre une séance de coaching !

Proprietes-privees fait son retour dans Plus Belle La Vie

Rares sont ceux qui, à 18 ans, ont toutes les armes pour se demander ce qu'ils ont réellement envie de faire. De plus, personne n'est à 40 ans le même qu'à 18. C'est pourquoi cet âge pivot est souvent l'occasion de repenser ses motivations, ses priorités. Je suis ravie de mettre mes compétences au service des personnes qui cherchent à savoir ce qui leur correspond réellement aujourd'hui

Le réseau immobilier Proprietes-privees.com organise son 1er « Café de la Reconversion » en visioconférence le 18/12 à 12h30. La session est ouverte à tous sur inscription !

Vous souhaitez changer de métier mais ne savez pas comment vous y prendre ? Fort de 70% de ses 2 000 conseillers issus d’une reconversion professionnelle, Proprietes-privees.com a confié l’organisation de son 1er « Café de la Reconversion » à Solène Feliho, ex-coach en reconversion, désormais Responsable du service développement au sein du réseau. Pendant leur pause déjeuner (12h30-14h), les personnes envisageant un changement de carrière pourront amorcer et/ou faire évoluer concrètement leur réflexion à travers 3 temps de présentation par l’experte suivis de 3 temps d’échange collectifs.

Accompagner le changement de carrière des nouveaux conseillers

Ex-coach en reconversion, Solène Feliho intègre Proprietes-privees.com en 2018 pour accompagner le changement de carrière des nouveaux conseillers. Elle a créé le « Café de la Reconversion » pour faire bénéficier de son expertise aux nombreuses personnes en phase de réflexion.

Gratuite et ouverte à tous

Cette session de coaching d’1h30 est gratuite et ouverte à l’ensemble des personnes intéressées par le sujet, sur inscription. La séance sera découpée en 3 temps forts correspondant aux phases nécessaires d’une réflexion liée à la reconversion :

Qu’est-ce qui motive mon envie de changement ?

Quête de liberté, envie de concilier vie professionnelle et vie de famille, fatigue de la hiérarchie… Identifier exactement ce qui nous pousse à agir permet de prendre la bonne direction.

Quels sont les freins qui m’empêchent de passer à l’action ?

Naturelles devant une telle prise de risque, les craintes peuvent être des plus irrationnelles aux plus raisonnables. Comment faire le tri, mesurer les risques réels et assurer ses arrières ?

A quoi correspondent mes valeurs et priorités aujourd’hui ?

Se sentir utile, trouver du sens à son activité, réussir socialement, accorder du temps à sa famille… Les valeurs et les priorités évoluent tout au long de la vie et peuvent correspondre à de nouveaux métiers.

Echanges, discussions et conseils …

Chaque temps fort animé par la coach sera suivi d’un temps d’échange avec les participants afin de les aider à faire avancer concrètement leur réflexion et de leur prodiguer des conseils. En fin de session, Solène Feliho présentera le réseau Proprietes-privees.com.

« Rares sont ceux qui, à 18 ans, ont toutes les armes pour se demander ce qu’ils ont réellement envie de faire, précise Solène Feliho. De plus, personne n’est à 40 ans le même qu’à 18. C’est pourquoi cet âge pivot est souvent l’occasion de repenser ses motivations, ses priorités. Je suis ravie de mettre mes compétences au service des personnes qui cherchent à savoir ce qui leur correspond réellement aujourd’hui ».

Les femmes, adeptes de la reconversion

Et Michel Le Bras, Président de Proprietes-Privees.com, d’ajouter : « 70% des conseillers du réseau sont issus d’une reconversion, 30% d’entre eux démarrent chez nous autour de 35/45 ans, et 45% sont des femmes. Ces personnes qui ont le courage d’envisager un changement de carrière méritent qu’on les aide à prendre les décisions qui leur conviennent. C’est pourquoi nous sommes fiers d’ouvrir ce « Café de la Reconversion » non seulement aux personnes qui envisagent de rejoindre le réseau mais également à celles qui amorcent leur réflexion.»