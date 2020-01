Rouen : Paola Bertin ouvre une agence Viagimmo pour résoudre le problème des retraites !

Les récentes manifestations prouvent bien que notre système de retraite est à bout de souffle et qu’il est urgent de trouver des solutions. Sensible aux préoccupations d’aujourd’hui, j’ai été séduite par les vertus du viager qui apportent une réponse à la question du financement de la dépendance, et représentent un véritable outil au service de l’intérêt général.

Viagimmo, réseau d’agences immobilières spécialiste du viager, s’implante en Normandie ! L’agence de Rouen sera inaugurée le jeudi 23 janvier et est dirigée par Paola Bertin. Retour sur son parcours. Et sur ses motivations !

Paola Bertin, dirigeante et commerçante pendant 20 ans, a toujours aimé le contact humain. Animée par une fibre entrepreneuriale, cette Normande a été conquise par le concept du viager suite à l’expérience positive de plusieurs de ses proches dans ce domaine encore méconnu du grand public. Alors que la question des retraites est au coeur de l’actualité, le viager lui est apparu comme une évidence.

Viagimmo : prochainement Tours et Vannes

Avec elle, Viagimmo, le réseau d’agences immobilières spécialiste du viager né aux Sables-d’Olonne en 2017, s’implante à Rouen après avoir ouvert plusieurs agences aux Sables-d’Olonne, Bordeaux, Marseille, Nantes, Lille, Versailles, Orléans, et Saint-Malo et prochainement Tours et Vannes.

Paola Bertin : une femme sensible aux préoccupations de son temps

« Alors que de plus en plus de seniors souhaitent améliorer leur quotidien et que de nombreux Français souhaitent accéder à la propriété, j’ai trouvé que le viager répondait parfaitement aux problématiques actuelles, explique Paola Bertin. Les récentes manifestations prouvent bien que notre système de retraite est à bout de souffle et qu’il est urgent de trouver des solutions. Sensible aux préoccupations d’aujourd’hui, j’ai été séduite par les vertus du viager qui apportent une réponse à la question du financement de la dépendance, et représentent un véritable outil au service de l’intérêt général. J’ai donc décidé de rejoindre le réseau Viagimmo afin d’accompagner les seniors dans la vente de leur bien en viager tout en permettant à des particuliers d’investir dans un produit immobilier vertueux qui a fait ses preuves. Ayant trouvé un sens à ma nouvelle vie professionnelle, j’ouvre mon agence à Rouen ».