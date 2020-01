Projet immobilier : différents types d’investissement

Il existe aujourd’hui différentes solutions pour investir dans la pierre. Focus sur deux formes d’investissement immobilier spécifiques que sont les SCPI et l’investissement en direct.

Investir en Société Civile de Placement Immobilier – SCPI

Avec ses multiples avantages, le placement en SCPI convainc de plus en plus d’investisseurs.

Plus accessible que l’achat en direct d’un bien, il permet de diversifier son patrimoine en profitant d’un ticket d’entrée modeste. Il est en effet possible d’acheter des parts de SCPI pour quelques centaines ou milliers d’euros.

Le second avantage (et pas des moindres) de l’investissement en SCPI est l’absence de gestion. Cette dernière est entièrement prise en charge par une société spécialisée, ce qui est très appréciable lorsque l’on n’a ni le temps ni les compétences requises en matière de gestion locative (choix des locataires, paiement des loyers, travaux, etc.)

Enfin, l’investissement en SCPI permet de mutualiser le risque sur un large patrimoine. Même en cas de problème avec un bien (loyers impayés, sinistre), la société de gestion continuera de percevoir les revenus des autres actifs de son patrimoine.

Si le concept parait plutôt simple, il est toutefois nécessaire de se renseigner sur les différentes SCPI afin de faire le meilleur choix pour son placement. Pour cela, il peut être judicieux que consulter la liste des meilleures SCPI et de prendre en compte certains critères de performance tels que le rendement, le taux d’occupation ou la localisation des biens.

Investir en direct dans un bien immobilier

C’est une forme d’investissement radicalement différente mais toute aussi intéressante. Contrairement aux SCPI, on ne peut ici s’acquitter des contraintes de gestion. En contrepartie, on est l’unique propriétaire du bien, que l’on détient « réellement » et « physiquement ».

La solution la plus répandue à l’heure actuelle consiste à racheter un bien immobilier déjà existant pour y vivre ou pour faire de la gestion locative. Certains travaux de rénovation peuvent alors s’avérer nécessaires (rafraichissement, mise aux normes, isolation etc.)

Et lorsque qu’investissement immobilier rime avec projet de vie, on peut opter pour le concept de maison clé sur porte.

Il s’agit là de faire appel à une société qui prend en charge la totalité des étapes de construction du bien. Démarches administratives, gros œuvre, aménagement du jardin, finitions… tout est centralisé.

L’investisseur, de son côté, se charge de trouver le terrain sur lequel il veut construire. Mais, s’il le souhaite, il peut également prendre à sa charge une partie des travaux ou encore proposer l’architecte de son choix.

Gestion locative, investissement en direct ou via des fonds… il existe aujourd’hui autant de solutions d’investissement immobiliers que de projets de vie. Que l’on souhaite gérer son épargne de manière durable ou repenser son habitat, il est essentiel de pouvoir définir son projet sur le long terme en prenant en compte l’ensemble des paramètres et des risques encourus.