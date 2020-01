Comment booster votre CV et décrocher les meilleurs opportunités d’emploi dans l’immobilier

Déjà conseiller immobilier et vous vous apprêtez à relever un nouveau challenge professionnel ? Mettez vite votre CV à jour et suivez les conseils d’Hugo Bolzinger, fondateur du cabinet MeilleursCandidats.fr.

La toute première étape inévitable, consiste à mettre votre CV à jour avant de vous lancer dans un véritable parcours du combattant pour envoyer votre CV auprès des bonnes agences qui recrutent ! Dans une conjoncture ou le marché immobilier reste toujours très dynamique, les candidatures spontanées sont encore nombreuses auprès des enseignes les plus convoitées. Voici les conseils de Hugo Bolzinger, fondateur du cabinet MeilleursCandidats.fr pour mettre plus largement en avant votre CV et vous aider à décrocher les meilleures opportunités du marché de l’emploi.

Votre CV doit mentionner des expériences pertinentes en rapport avec le poste visé

Commencez par faire un bilan complet sur votre parcours en dressant la liste de toutes vos expériences professionnelles avec les résultats qui y correspondent. Il est toujours utile de préciser qu’un CV doit tenir sur une page, 2 au maximum si votre parcours s’avère plus important. Un recruteur ne consacre souvent que quelques secondes à la lecture d’un CV, veillez donc à rester synthétique : vos premières expériences, si elles datent de plus de 10 ans, ou n’ont rien à voir avec l’immobilier, n’ont pas forcément à figurer ou du moins de manière très succincte. C’est votre expérience la plus récente ou pertinente, qui mérite réellement d’être la plus détaillée et mise en avant. Il sera toujours temps d’approfondir le reste si nécessaire lors d’un 1er contact téléphonique ou lors d’un entretien avec le recruteur

« Montrez le dynamisme dans votre expérience professionnelle » !

Evoquez vos résultats sur votre CV

Trop de candidats négligent à tort d’évoquer leurs résultats dans leur CV. Cela intéresse pourtant au plus haut point les recruteurs de conseilleurs immobiliers – comme de tout postes à profil commercial. Souvent, les profils déjà expérimentés dans les métiers de l’immobilier, de contentent de mentionner leur ancienneté dans le métier auprès d’une ou plusieurs enseignes.

Pour vous démarquer sensiblement, il est préférable de détailler sur votre CV quelques éléments « riches » pour un recruteur potentiel : le nombre et le taux moyen de transformation de vos mandats, la proportion entre mandat simple et exclusif, vos délais moyens pour réaliser une vente, vos méthodes de prospection privilégiées et surtout : votre CA moyen annuel réalisé.

Ajoutez-y également certaines responsabilités ou taches annexes qui vous auraient été confiées alors qu’initialement, cela n’était pas prévu dans votre contrat de travail. Vous visez un poste de manager ou responsable ? Mettre l’accent sur les taches et fonctions managériales occupées, ainsi que le nombre de personnes que vous aviez sous votre responsabilité. Vous pouvez même aller encore plus loin en ajoutant les coordonnés de votre ancien responsable, à titre de prise de référence, afin de démontrer que vous n’avez rien à vous reprocher dans la qualité de votre travail.

« Mettez en avant vos réelles compétences et capacités commerciales » !

Soignez le design de votre CV



Les résultats indiqués sur votre CV ne faisant pas tout, attachez autant d’importance à la qualité et présentation générale de celui-ci. Tout d’abord, un point très important à rappeler à l’ensemble les candidats : sachez qu’un CV envoyé sans photo aura vraisemblablement le même effet qu’une annonce immobilière diffusée sur le web sans aucun visuel de présentation ! Ceci engendrera moins d’intérêts de la part des recruteurs et donc moins de retours positifs. Cette négligence pourrait induire un recruteur en erreur en lui laissant penser que votre présentation n’est pas suffisamment adaptée pour un poste qui nécessite pourtant une très bonne présentation compte tenu d’un contact quotidien avec une clientèle souvent exigeante. Prenez donc le temps de choisir une photo valorisante de vous-même et idéalement d’une qualité professionnelle.

A bannir totalement : les fautes d’orthographe ou une présentation / mise en forme générale de votre CV bâclée : le recruteur pensera que vos capacités rédactionnelles et votre maitrise en informatique sont limitées, ce qui reste pourtant indispensable pour exercer décemment dans immobilier en 2020 !

Côté design : il est déconseillé d’utiliser trop d’éléments graphiques : privilégiez quelque chose de sobre sur votre CV et pourquoi pas l’agrémenter de quelques couleurs.

Plus votre CV sera clair et pertinent, plus il sera adapté et orienté vers ce qu’attend un recruteur. C’est ainsi que vous aurez toutes les chances de décrocher un entretien et pourquoi pas par cette même occasion : le précieux sésame d’un contrat d’embauche à la clé pour le poste tant convoité !