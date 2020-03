Du 1er mars au 30 avril, c’est le « mois de l’estimation » chez Guy Hoquet

"Enfin plus de femmes dans l’immobilier !", Fabrice Abraham, directeur général de Guy Hoquet l’Immobilier

Guy Hoquet a lancé cette année un nouvel outil d’estimation immobilière en ligne. Malgré sa performance, aucun bien immobilier ne peut se passer de l’expertise précise d’un agent immobilier présent sur le terrain. Nos collaborateurs sont formés à cette complémentarité entre l’humain et le digital.

Du 1er mars au 30 avril, le réseau Guy Hoquet, durant son « Mois de l’Estimation », entend prouver aux propriétaires que les services immobiliers ne peuvent se cantonner au virtuel. Il leur propose de bénéficier gratuitement de l’expertise de ses 3 250 agents.

Les outils en ligne ne peuvent remplacer l’expertise terrain

Pour estimer son bien, rien ne vaut l’expertise en vrai …. Etape première d’une vente, l’estimation d’un bien est déterminante pour la concrétisation de tout projet immobilier. Et requiert une expertise pointue.

Si de nombreux propriétaires se tournent dans un premier temps vers des outils d’estimation en ligne pour évaluer leurs biens, Guy Hoquet l’Immobilier rappelle l’importance de faire estimer son bien par un professionnel. L’estimation en ligne, si elle permet de fixer une fourchette de prix indicative, ne saurait se substituer totalement aux compétences terrain d’un professionnel qualifié. Chez Guy Hoquet l’Immobilier, les conseillers sont formés pour répondre à toutes les phases du projet.

A cette formation à l’expertise s’ajoute l’implantation solide au cœur d’un quartier. C’est cette proximité et cette présence forte qui permettent d’avoir une connaissance pointue du marché, des transformations urbaines futures, des projets susceptibles de valoriser une région, une ville, une rue…

Au-delà du marché et de la technique, les collaborateurs du réseau sont également attentifs au potentiel intrinsèque d’un bien (surface, travaux à prévoir, luminosité…). Une sensibilité que ne peut remplacer l’intelligence artificielle. Au contact aussi bien des vendeurs que des acheteurs, ils ont à cœur une démarche de conseil et d’accompagnement car ils connaissent les critères et les atouts recherchés par les acheteurs du secteur.

L’estimation juste, point de départ d’un projet réussi

Dans un contexte de marché concurrentiel (+6,9% de transactions entre 2018 et 2019), l’estimation réalisée par un agent immobilier est un gage de sécurité et de rapidité dans la transaction.

Un vendeur souhaite vendre son bien au meilleur prix et rapidement. Une sous-estimation représente un manque à gagner pour le vendeur. Une surestimation fait fuir les acheteurs, allonge le délai de vente et entraîne une négociation à la baisse.

L’accompagnement proposé par Guy Hoquet l’Immobilier, dès le début d’un projet de vente traduit son efficacité en chiffres : alors qu’il faut en moyenne 103 jours pour vendre un bien en mandat simple, un bien en mandat exclusif Guy Hoquet se vend en moyenne en 82 jours.

3 250 conseillers à votre disposition pour estimer votre bien

Les 3 250 conseillers du réseau se tiennent ainsi à disposition des propriétaires qui sont invités à les contacter par téléphone ou à se rendre en agence du 1er mars au 30 avril pour bénéficier gratuitement de leur expertise. L’occasion de rappeler l’apport du conseiller immobilier sur un territoire pour un projet abouti, et ce dès l’estimation d’un bien !

Estimez c’est gagné !

De plus, un jeu concours « Estimez c’est gagné » est organisé dans toutes les agences Guy Hoquet l’Immobilier, donnant une chance à ses participants de gagner par tirage au sort 10 000€ d’ameublement intérieur chez AMPM/La Redoute.