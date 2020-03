Le 21ème Salon de l’Immobilier de Saint-Etienne reporté aux 5, 6 et 7 juin 2020 au Zénith

En raison de l’avancée de l’épidémie liée au coronavirus et au regard de la décision du gouvernement d’interdire les rassemblements de plus de 1 000 personnes en France jusqu’au 15 avril 2020, Logic-Immo et son partenaire le Crédit Agricole Loire Haute-Loire ont pris la décision de reporter le Salon de l’immobilier de Saint-Etienne, initialement prévu les […]

En raison de l’avancée de l’épidémie liée au coronavirus et au regard de la décision du gouvernement d’interdire les rassemblements de plus de 1 000 personnes en France jusqu’au 15 avril 2020, Logic-Immo et son partenaire le Crédit Agricole Loire Haute-Loire ont pris la décision de reporter le Salon de l’immobilier de Saint-Etienne, initialement prévu les 20, 21 et 22 mars prochains.

Le salon est donc reprogrammé aux 5, 6 et 7 juin 2020 au Zénith

Nous souhaitons remercier tous les exposants, les partenaires et les fournisseurs pour leur soutien et leur confiance suite à cette décision importante mais dans l’intérêt général. La solidarité exemplaire dont chacun a fait preuve prouve combien l’attachement à notre territoire économique est ancré dans nos valeurs !

Nous mettons dès à présent tout en œuvre pour mener à bien la réalisation du Salon de l’Immobilier sur le mois de juin 2020.

Informations pratiques

Dates : 5, 6 et 7 juin 2020

Lieu : Zénith de Saint-Etienne

Zénith de Saint-Etienne Entrée et parking gratuits

Horaires : Vendredi 05/06 : 14h à 19h – Samedi 06/06 : 10h à 19h – Dimanche 07/06: 10h à 18h

Organisateurs : Logic-Immo et Crédit Agricole Loire et Haute-Loire

: Logic-Immo et Crédit Agricole Loire et Haute-Loire Site web : www.salon-immobilier-saint-etienne.fr