KW France ouvre ses animations et formations à tous les pros de l’immo

Suite à la crise du coronavirus, conformément la décision prise à l’unanimité dans les 45 pays où Keller Williams est implanté, KW France a décidé l’ouverture des animations et des formations à l’ensemble de la profession.

Crise sanitaire, fermeture des Markets Centers et télétravail

Dès le début de la crise du Coronavirus, KW France n’a pas hésité à fermer tous ses Market centers et à demander à l’ensemble de ses Agents d’organiser leurs journées en télétravail. Il était important de respecter cette démarche citoyenne et responsable sans délai. Aidé par ses outils technologiques et une immense bibliothèque de formations, le groupe a immédiatement organisé une animation sans précédent. Par un Power Up journalier, la communication est maintenue chaque matin et les actions se multiplient au service des Agents et des Clients. Puis tout au long de la journée, des Livestream (Formation en ligne et en direct), des ateliers, se multiplient sur une variété importante de thèmes.

« Il n’y aucun doute, c’est le moment de se former pour être encore plus forts après la crise », affirme Michael DOS REIS, directeur de l’animation. « La réaction est exceptionnelle. La solidarité bat son plein et il est hors de question de sombrer dans la sinistrose. Les Franchisés KW et les Agents sont très heureux de partager et de maintenir un niveau d’activités élevé. Les projets seront peut-être décalés dans le temps, mais seront maintenus », ajouter Armand Vartabedian, directeur du développement.

« Nous avons invité nos franchisés à rester au contact de tous les membres de la famille KW France. Dans la droite ligne de notre culture, la bienveillance et le soutien priment dans les moments difficiles. De même nous devons rester en constante relation avec nos clients. Nous devons les informer, les rassurer dans cette période de doutes. Et nous sommes ouverts à toutes propositions ou actions qui pourraient être utiles au-delà du groupe et de nos simples activités professionnelles », explique Jérôme FABRE, Président du groupe .

Ouverture des formations à l’ensemble de la profession

De son coté, Christophe DESPEYSSE, directeur général délégué France, confirme l’ouverture des animations et des formations à l’ensemble de la profession, décision prise à l’unanimité des 45 pays où Keller Williams se développe : « Depuis plusieurs décennies Keller Williams, sous l’impulsion de M. Gary KELLER, a développé un nombre très important de formations, de programmes de coaching. Dans ce contexte unique, inattendu, exceptionnel et par solidarité pour la profession et au-delà des différentes marques ou considérations concurrentielles, nous avons immédiatement décidé de tendre la main à ceux qui se trouveraient isolés ou sans les outils nécessaires. Bien entendu aucun engagement n’est demandé en retour, les multiples invités qui ont confirmé leur intérêt peuvent se connecter chaque jour, une seule fois, quand ils le désirent ou en ressentent le besoin. »

Les Agents KW, de véritables entrepreneurs

Quant à Christian FABRE, directeur général il conclut : « Je résumerai volontiers la situation en 3 points. Tout d’abord notre modèle Agent Centric nous a amené depuis longtemps à mettre nos Agents au centre de toutes nos préoccupations, c’est donc normal de mettre tout en œuvre pour les protéger dans le cadre de cette crise. Ensuite je constate avec plaisir le Mindset exceptionnel de nos membres, nous les avons toujours considérés comme de véritables entrepreneurs, ce qui devient un avantage considérable dans le cadre de cette crise, ils agissent et réagissent comme de véritables patrons, ça change tout. Je terminerai sur un vœu qui m’est cher, l’espoir de voir les acteurs du monde immobilier tirer les leçons de cette crise, de percevoir l’intérêt de se réunir et de redéfinir notre profession pour le futur, pour qu’elle sorte encore plus forte de cette crise et mieux reconnue. Je dis bien tous les acteurs, Agents immobiliers, Gestionnaires, Syndics, Prometteurs, Syndicats, Notaires, … sachons nous regrouper, car ensemble on va plus loin et tout est possible ! »