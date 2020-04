1 futur acquéreur sur 2 pense que les taux d’intérêt vont augmenter mais plutôt progressivement.​ 1 sur 3 pense qu’ils devraient rester stables. En revanche ​40% d’entre eux pensent que les conditions d’octroi devraient se durcir​. Les candidats à l’accession en France notent une remontée des taux depuis quelques jours. Il ne faudrait pas que la parenthèse enchantée connue ces 2 dernières années concernant l’obtention de taux ne vire au cauchemar et grippe le marché. Une remontée des taux aurait un impact certain sur le pouvoir d’achat et le moral des porteurs de projet confinés à date mais impatients de se rendre dans les agences immobilières pour concrétiser.