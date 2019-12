NEO: une solution SeLoger dédiée aux promoteurs

Le marché du neuf présente des enjeux de communication propres liées aux temps forts de la vie des programmes immobiliers : lancement de programme, post-lancement et fin de commercialisation. Pour répondre à ce besoin, nous avons développé l’offre la plus puissante du marché pour simplifier la vie des promoteurs immobiliers et booster leur visibilité avec des dispositifs sur mesure.

Le Groupe SeLoger, via ses deux portails spécialisés dans le neuf, lance la Gamme NEO. Un objectif affirmé : faire bénéficier aux promoteurs de la puissance des médias du Groupe SeLoger avec une offre packagée combinant performance, simplicité et visibilité.

Aujourd’hui, 90% des projets immobiliers démarrent sur Internet. La gamme NEO, c’est la garantie de toucher 1 internaute sur 2 en recherche active d’immobilier neuf en diffusant les programmes immobiliers sur SeLoger neuf et Logic-Immo neuf. En s’appuyant sur la puissance et l’expertise des portails du Groupe SeLoger, la Gamme NEO offre la solution de diffusion la plus performante sur le marché de l’immobilier neuf.

La puissance des portails du Groupe SeLoger au service des promoteurs

La puissance des médias 100 % Immobilier leaders : NEO propose la diffusion des annonces sur 4 sites :

SeLoger neuf et Logic-Immo neuf pour l’immobilier neuf et bénéficier de leur complémentarité avec seulement 7% d’audience en commun.

Une multidiffusion des annonces de programmes sur les sites SeLoger et Logic-Immo. De quoi bénéficier de la complémentarité d’audience des 2 portails leaders 100% immobilier : seulement 18 % d’audience en commun.

Une offre en 3 niveaux pour une utilisation sur mesure selon les besoins de visibilité du programme

« Le marché du neuf présente des enjeux de communication propres liées aux temps forts de la vie des programmes immobiliers : lancement de programme, post-lancement et fin de commercialisation. Pour répondre à ce besoin, nous avons développé l’offre la plus puissante du marché pour simplifier la vie des promoteurs immobiliers et booster leur visibilité avec des dispositifs sur mesure » souligne Sébastien Blanc, Directeur des marchés neuf et construire au sein du Groupe SeLoger.

La Gamme NEO se décline en 3 niveaux :

NEO Max – conçu pour les programmes en début de commercialisation,

NEO Go – adapté pour une communication post-lancement,

NEO Start – en réponse aux besoins spécifiques liés à la fin de commercialisation.

1 contrat, 1 facture, 1 extranet client : une gestion simplifiée

Conçue pour simplifier le quotidien des promoteurs, la Gamme NEO offre une gestion simplifiée appréciée: 1 contrat, 1 facture et 1 extranet unique pour gérer ses annonces sur les 4 portails du Groupe SeLoger et suivre leurs performances.

Ainsi, via l’espace client mutualisé MySeLoger Pro, le promoteur peut piloter en toute simplicité la diffusion de ses annonces sur les 4 sites du Groupe SeLoger via un espace unique, intuitif, moderne et simple d’utilisation.

MySeLoger Pro propose également une application mobile, en réponse aux attentes de mobilité des professionnels du neuf à l’ère digitale.