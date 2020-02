Le Groupe SeLoger lance l’Offre Vendeurs 360

Groupe SeLoger, la nouvelle marque corporate SeLoger et Logic-Immo

Le 11 février, le Groupe SeLoger a lancé l’Offre Vendeurs 360 : une offre unique dédiée aux professionnels de l’immobilier. Alors kézako ?

En alliant désormais les forces du portail Logic-Immo à celles de SeLoger, le Groupe SeLoger permet aux professionnels de l’immobilier de devenir la référence auprès des vendeurs de leur secteur sur les deux plus gros portails immobiliers de France et partout sur le web.

Le Groupe SeLoger avec SeLoger et Logic-Immo est le leader en France en notoriété* auprès des vendeurs.

Aujourd’hui 6 vendeurs sur 10 consultent SeLoger et Logic-Immo dans le cadre de leur projet.

Une audience hautement complémentaire entre SeLoger et Logic-Immo sur les vendeurs, avec seulement 6% de contacts en commun. Une garantie de toucher un maximum de contact**

Qu’apporte l’Offre Vendeurs 360 pour les professionnels de l’Immobilier ?

Une visibilité publicitaire ultra ciblée auprès des propriétaires vendeurs sur SeLoger et Logic-Immo, les 2 plus gros portails 100% immobiliers de France. Le professionnel de l’immobilier bénéficie ainsi d’une forte exposition auprès des vendeurs situés dans son secteur géographique sur toutes les pages dédiées aux vendeurs (carte des prix, estimation en ligne, biens vendus ) de SeLoger et de Logic-Immo.

Une visibilité publicitaire ultra ciblée et répétée auprès des propriétaires vendeurs sur les principaux sites français à forte audience. Grâce à son expertise data unique sur le marché, Le Groupe SeLoger opère des campagnes de retargeting puissantes et ultra-ciblées sur les vendeurs potentiels tout au long de leur navigation sur le web. La publicité du professionnel de l’immobilier est donc ensuite exposée, à plusieurs reprises, partout sur le web auprès de leur cœur de cible.

Jean-Briac Lorcy, Head of New Business du Groupe SeLoger, complète : « L’offre Vendeurs 360 du Groupe SeLoger, unique sur le marché, permet au professionnel de l’immobilier de gagner en efficacité en concentrant ses moyens sur tous les potentiels vendeurs de son secteur. Ce dispositif lui permet de se libérer un temps précieux pour travailler ses prospects et enrichir sa base de prospection ».

* étude Ipsos 2019

** Analyse des estimations en ligne 2019 sur les 2 portails.