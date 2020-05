Covid-19 : Guy Hoquet se mobilise pour la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France

"Enfin plus de femmes dans l’immobilier !", Fabrice Abraham, directeur général de Guy Hoquet l’Immobilier

Les applaudissements quotidiens dédiés au personnel hospitalier sont un soutien symbolique réconfortant. Guy Hoquet a souhaité s’engager aux côtés de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France en lançant l’initiative « Une Pièce en Plus ».

Face au Covid-19, la solidarité doit aller au-delà des pièces jaunes

Depuis mars 2020, le monde subit une crise sanitaire sans précédent qui complexifie le travail du personnel hospitalier et qui témoigne de leur statut de héros du quotidien. Face au Covid-19, de nombreuses initiatives solidaires émergent. Guy Hoquet, soutien de l’opération Pièces Jaunes depuis 2015, a souhaité à son tour s’engager aux côtés de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France en lançant l’initiative « Une Pièce en Plus ».

« Cela fait plus de 5 années consécutives que nous sommes aux côtés des Pièces Jaunes. Il était naturel pour le réseau Guy Hoquet d’être solidaire du personnel hospitalier en soutenant la Fondation plus largement dans ce moment où elle en a particulièrement besoin », souligne Stéphane Fritz, Directeur Général de Guy Hoquet.

Une « pièce en plus » pour la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France

Dans l’immobilier, les conseillers ont l’habitude d’avoir une demande récurrente de leurs clients : avoir une pièce en plus. La pièce en plus qui permet de faire une chambre à chaque enfant, d’avoir un bureau personnel, de faire un dressing… Aujourd’hui, les conseillers Guy Hoquet renversent les rôles et demandent à leur tour une pièce à leurs clients pour venir en aide aux personnels soignants des hôpitaux.

Un dispositif omnicanal adapté aux règles du confinement

L’initiative solidaire « Une Pièce en Plus » a été conçue en s’adaptant à la conjoncture actuelle de la pandémie du Covid-19 et aux réflexes essentiels qui s’imposent à chacun de nous. Guy Hoquet diffusera une vidéo digitale d’appel aux dons (par sms au 92111) sur son site internet, ses réseaux sociaux ainsi que dans les vitrines de ses agences. L’initiative sera mise en place dès le jeudi 7 mai.