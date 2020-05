Perrine Gautheron : Elle ouvre son concept de Villas à la franchise

Perrine Gautheron, à la tête d‘une agence, Les Villas, au positionnement innovant, veut développer son concept sur tout le territoire national. Elle lance une grande campagne de recrutement de franchisés. Avis aux intéressés…

Alors qu’elle travaillait, en tant que consultante dans un premier temps, puis en tant que directrice de l’agence bordelaise d’un réseau d’immobilier de prestige, Perrine Gautheron observa que les agences concurrentes se concentraient surtout en centre-ville, délaissant la périphérie : elles se focalisaient en effet sur les hôtels particuliers, les maisons de maître, les lofts et les appartements de standing, délaissant la « banlieue ». Cela lui donna matière à réfléchir …

Un nouveau créneau, entre les réseaux généralistes et les agences de prestige

Elle décida donc de concentrer sa prospection sur la périphérie, avec une sélection de biens en adéquation avec ses appétences : « Je préfère les villas contemporaines aux immeubles en pierre ! », explique-t-elle. Je suis amoureuse de Bordeaux et sa région, et l’immobilier me permet enfin de lier mes affinités et mes compétences ! » Une stratégie couronnée de succès car elle lui permit d’exploiter un segment de marché qui était négligé par les professionnels. Cela poussa la jeune femme à créer son agence, Les Villas, en se positionnant sur un nouveau créneau à mi-chemin entre les réseaux généralistes et les agences de prestige : l’Immobilier Résidentiel Familial Haut de Gamme. L’agence immobilières Les villas adopta un parti-pris peu commun : se spécialiser non pas sur les biens de prestige du centre-ville, mais sur les belles maisons autour de Bordeaux.

Pour ceux qui cherchent de grandes maisons avec jardin proche de leurs entreprises

Aujourd’hui, les Villas accompagne ainsi ses clients dans la vente et l’achat de biens de qualité : des maisons familiales, villas avec piscine et propriétés de standing situées dans la métropole bordelaise et sur la côte atlantique. Le réseau apporte son expertise aux familles de cadres qui ont un pouvoir d’achat élevé et souhaitent de grandes maisons avec jardin proche de leurs entreprises, tendance au cœur de l’attente des clients de l’agence Les villas au terme de cette période de confinement.

Une stratégie axée sur le digital

Les clients qui recherchent des biens haut de gamme expriment des exigences et des besoins spécifiques. Pour y répondre, Les Villas a opté pour une stratégie axée sur le digital, en adéquation avec les nouvelles pratiques de consommation de l’immobilier. Le marketing des agences Les Villas s’opère majoritairement sur le web et sur les réseaux sociaux, d’Instagram à sa chaine Youtube ; ce qui permet de croiser les nouveaux comportements des clients mais aussi de maîtriser les frais fixes, avec un point mort bas. Les process sont dématérialisés, pour plus de mobilité et de flexibilité, et l’application est facile à installer.

Une campagne de recrutement de franchisés

Forte des performances de son agence pilote, Perrine Gautheron souhaite maintenant transmettre à d’autres entrepreneurs qui partagent ses valeurs de passion, d’intégrité et d’expertise, ses process et méthodes qui ont fait le succès de son concept. Les Villas, le réseau d’agences spécialisé dans l’immobilier résidentiel familial haut de gamme, lance une campagne de recrutement de franchisés.

Objectif : 10 franchisés en 3 ans

L’agence ambitionne ainsi de développer sa marque autour des grandes villes françaises en recrutant mais surtout en intégrant des franchisés, afin de créer un réseau d’une dizaine d’agences immobilière indépendantes dans les trois ans à venir.