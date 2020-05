Proprietairemaintenant.fr lance son guide de l’accession sociale à la propriété

Dans un contexte de concurrence accrue et de conjoncture difficile, notre guide est un outil indispensable pour celles et ceux qui souhaitent acheter un appartement ou une maison.

L’accession sociale à la propriété permet d’acheter un logement à un tarif attractif. Pour informer les Français, proprietairemaintenant.fr lance son guide disponible gratuitement sur son site internet.

Devenir propriétaire est le rêve de nombreux Français. Toutefois, pour beaucoup, ce rêve parait inaccessible, à cause de la conjoncture économique défavorable et de revenus limités. Il existe pourtant une alternative méconnue au marché immobilier classique : l’accession sociale à la propriété dont près de 70 % des ménages français peuvent profiter et qui permet d’acheter un appartement ou une maison à un tarif attractif.

Des logements de qualité à prix abordables

L’accession sociale à la propriété est un ensemble de dispositifs mis en place par l’État, les villes et les acteurs de l’immobilier, qui permettent aux foyers à revenus modestes de devenir propriétaires de leurs logements. Elle s’adresse aux ménages français, que l’on soit propriétaire, célibataire ou en couple, locataire dans le privé ou d’un organisme d’hlm.

Elle propose des offres de logements à prix inférieurs à ceux du marché, avec la même qualité de construction que les logements en accès libre. Un soin tout particulier est apporté à la construction et à la rénovation énergétique : les logements répertoriés sur propriétairemaintenant.fr bénéficient ainsi de la norme RT2012, du label BBC ou du concept environnemental HQE (Haute Qualité Environnementale).

La vitrine de l’accession sociale à la propriété en France

La plateforme a pour avantage de ne recenser que des offres en accession sociale sécurisée (PSLA, BRS, accession à prix maîtrisé, TVA réduite et vente HLM pour l’ancien) qui sont généralement mélangées aux offres immobilières classiques sur les sites généralistes.

Sur proprietairemaintenant.fr, on ne trouve donc que les programmes neufs et anciens en accession sociale à la propriété, c’est-à-dire sous conditions de revenus, et pas de locations ni d’offres d’achat classiques. Le site fournit ainsi une réponse sur-mesure à un besoin réel identifié sur le marché et auprès des acteurs du logement social.

L’accession sociale à la propriété permet d’acheter en toute sérénité un appartement ou une maison au prix le plus attractif du marché, en profitant de nombreux avantages fiscaux.

Des recherches simplifiées et des outils pratiques

Grâce à une interface simple à plusieurs entrées, proprietairemaintenant.fr permet :

d’effectuer une recherche détaillée de logements à l’échelle nationale ;

de se renseigner sur les différents types d'accession et de pouvoir identifier facilement les annonces correspondantes ;

d’obtenir des informations concrètes, précises et régulièrement mises à jour sur la réglementation juridique et financière ;

de calculer sa capacité de financement en incluant le prêt à taux zéro (PTZ), le tout en quelques clics.

Focus sur les cinq solutions d’accession sociale à la propriété

Le guide de proprietairemaintenant.fr est un outil de référence sur l’accession sociale à la propriété. Il décrit dans le détail les solutions, les conditions à remplir pour y accéder, en fonction des régions, et les avantages de chaque formule. Voici les cinq solutions disponibles :

La location-accession (PSLA). Le Prêt Social Location Accession est un prêt conventionné que peuvent distribuer les établissements bancaires aux opérateurs de logements PSLA. Il offre de nombreux avantages, dont un taux de TVA réduit à 5,5 %, des frais de notaires limités, ou encore l’exonération de taxe foncière pendant 15 ans. Il peut être cumulé avec d’autres aides. La TVA réduite à 5,5 %. Ce programme vise à promouvoir les nouveaux quartiers en développement. Les acquéreurs peuvent profiter d’une TVA réduite pour l’achat d’un appartement ou d’une maison neuve située dans une zone ANRU (zone d’aménagement et de rénovation urbaine). La vente HLM. Gérée par des organismes privés, la vente de logements sociaux concerne des biens construits ou acquis depuis au moins dix ans par un organisme HLM, et qui répondent à des normes d’habitabilité et de salubrité fixées par décret. L’accession à prix maîtrisé. Cette solution propose l’achat d’un logement en dessous du prix du marché, sur plan. Elle est réservée aux ménages aux revenus modestes et aux primo-accédants. Le Bail Réel Solidaire (BRS). Lancé en 2016, ce contrat unit un OFS (Organisme de Foncier Solidaire) et un preneur. L’OFS conserve la propriété du foncier, c’est-à-dire du terrain, et le preneur détient le bien immobilier, ce qui permet d’économiser de 25 à 40 % sur le prix d’achat du logement. Pour en profiter, il faut justifier d’un certain niveau de ressources, qui dépend de la région d’achat et du nombre de personnes composant le foyer.