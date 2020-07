Sébastien de Lafond va passer les rênes de MeilleursAgents à Remy Thibault

« Les co-fondateurs et moi-même sommes très fiers du chemin accompli depuis douze ans. Meilleurs Agents est aujourd’hui un acteur incontournable dans la digitalisation du marché immobilier et doté d’une expertise unique en data-science immobilière. Cette vision et ce savoir-faire vont s’exporter très prochainement à l’international en s’appuyant sur les portails immobiliers du Groupe AVIV auquel nous appartenons désormais. Une nouvelle histoire va donc s’écrire pour l’entreprise. De plus, l’entreprise continue de se développer comme escompté et les perspectives sont prometteuses. Il nous a donc semblé que le moment était idéal pour passer la main. Nous avons pleinement confiance dans la nouvelle équipe dirigeante, menée par Thibault Remy qui travaille à nos côtés depuis plus de dix ans, », déclare Sébastien de Lafond, co-fondateur de Meilleurs Agents