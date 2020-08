C’est dans le secteur immobilier qu’on est le plus motivé !

Ces excellents résultats s’expliquent d’abord par les grands projets (ville durable, Smart cities) qui insufflent de la motivation et de l’énergie à toute la filière. Et ensuite, par le fait que le secteur compte bon nombre d’entreprises innovantes dans leur management. Elles mettent en place des outils innovants, notamment pour que la contribution de chacun soit reconnue.

Selon l’enquête HappyIndex®AtWork 2020 menée auprès de 35 920 participants travaillant dans 1412 entreprises, la motivation des salariés connaît une forte progression dans le secteur immobilier. Elle atteint 77%, soit 9 points de plus que la moyenne des secteurs étudiés !

En cette année atypique, la motivation des salariés progresse légèrement au global. Dans le secteur de l’immobilier, elle connaît une forte progression et atteint 77%, soit 9 points de plus que la moyenne des secteurs étudiés ! Pourquoi ces bons résultats, quelles bonnes pratiques des entreprises du secteur les expliquent ?

C’est à ces questions que répond le baromètre annuel HappyIndex®AtWork 2020 de ChooseMyCompany. Durant l’enquête* menée du 01/10/2019 au 25/06/2020, 35920 collaborateurs, travaillant pour 1412 entreprises, ont répondu. Au total, 260 entreprises ont été accréditées HappyIndex®AtWork1 2020.

L’immobilier, le secteur où l’on est le plus motivé en 2020

77 % des salariés dans ces secteurs s’affirment motivés, contre 68% pour l’ensemble des salariés. Ce qui fait du secteur le premier en termes de motivation ! Cette satisfaction a progressé de près de 4 points depuis 2019. Dans le détail, cette satisfaction prend plusieurs formes :

Une égalité ressentie entre les hommes et les femmes : dans l’immobilier, femmes et hommes estiment dans les mêmes proportions – 71%- qu’ils ont les moyens d’atteindre leurs objectifs ou qu’ils sont satisfaits des avantages proposés par leur entreprise. Seul bémol : les femmes expriment moins de satisfaction que les hommes (-5 points) concernant leur capacité d’évolution ou encore leur salaire.

C’est en début et en fin de carrière que les salariés du secteur se sentent les plus heureux : avant 23 ans et après 65 ans, ils sont plus de 80% à se déclarer satisfaits de leur vie professionnelle.

A noter que tous les salariés, quel que soit leur âge, recommandent leur entreprise, ont confiance en l’équipe de direction, et apprécient les relations humaines, à plus de 80%. Cela aussi constitue une différence forte avec les autres secteurs, où la satisfaction sur ces critères tourne autour de 70% en moyenne.

Cette satisfaction progresse avec l’âge, contrairement à ce qui s’observe dans les autres secteurs : notamment, la proportion des collaborateurs qui déclarent trouver leur sens à leur travail passe de 73,5% chez les moins de 34 ans à près de 90% chez les plus de 53 ans!

« Ces excellents résultats s’expliquent d’abord par les grands projets (ville durable, Smart cities) qui insufflent de la motivation et de l’énergie à toute la filière, commente Celica Thellier, co-fondatrice de ChooseMyCompany. Et ensuite, par le fait que le secteur compte bon nombre d’entreprises innovantes dans leur management. Elles mettent en place des outils innovants, notamment pour que la contribution de chacun soit reconnue.»

Ainsi, parmi les entreprises distinguées cette année dans le classement solidaire ChooseMyCompany, figure le réseau d’agences immobilières Nestenn. Cette entreprise se distingue notamment par sa volonté de reconnaître l’ensemble de ses collaborateurs -et pas uniquement ses commerciaux- grâce à une série de gestes RH et d’attentions spécifiques. Ainsi, dans tous les métiers, -services support, relation client…- chacun peut voir ses efforts reconnus, par des récompenses matérielles – (cadeaux, voyages…) mais aussi par la possibilité de suivre des formations et d’évoluer professionnellement.

Plus globalement, dans l’ensemble de l’économie, la motivation des salariés remonte, avant tout grâce à des facteurs émotionnels… et au télétravail

En 2020, 68% des salariés se disent motivés et heureux au travail, un chiffre qui progresse malgré un contexte difficile (+1% vs l’édition 2019 du baromètre, en juin 2019). Durant cette période, la motivation a baissé en novembre 2019, au moment des grèves, et en avril 2020, durant le confinement. En dehors de ces deux périodes précises, la motivation des collaborateurs reste élevée, et à la fin du printemps retrouve définitivement ses couleurs.

Comment s’explique ce retour de motivation ? Avant tout, par des facteurs émotionnels. Les collaborateurs sentent, à 81%, que leur entreprise leur fait confiance (+ 3,4 pts par rapport à 2019). Ils sont 75,6% à trouver du sens à leur travail (+1 pt) et 75,6% à apprécier la qualité des relations humaines au travail (+3 pts). Enfin, suite à la période de confinement, ils sont nettement plus nombreux à considérer que leur entreprise pratique des méthodes de travail innovantes : 64% des collaborateurs en sont désormais convaincus, soit 7 points de plus en un an ! Mais malgré ce tableau globalement positif, certaines « poches » d’insatisfaction apparaissent : notamment, les avantages accordés par l’entreprise (mutuelle, primes, congés, participation…) ne satisfont que 51% des salariés, soit 3 points de moins qu’en 2019. Une attente amplifiée par la crise récente, qui a fait de l’entreprise un refuge protecteur pour les salariés.

1 Les entreprises réunissant les 3 critères suivants reçoivent le Label HappyIndex®AtWork 2020

Taux de participation >50% (nombre de répondants / effectif)

Taux de recommandation >60%

Note au questionnaire HappyIndex® >3,81/5